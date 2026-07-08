Ông chủ đeo 116 lượng vàng bán ốc mỗi tối: Nhân viên bưng bê cũng đeo vàng đầy tay, nhiệt tình miễn phí trà đá và giữ xe cho khách

Giữa "thiên đường ốc" ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (TP.HCM), có một quán nhiều năm nay luôn thu hút sự chú ý không chỉ bởi món ăn mà còn bởi hình ảnh ông chủ đeo hơn 100 lượng vàng mỗi tối để bán hàng.

Ông chủ tối nào cũng đeo hơn 100 lượng vàng đứng đón khách

Ở mỗi vùng miền, quán ốc lại có một "chiêu" riêng để níu chân thực khách. Có nơi ghi điểm nhờ nước chấm thần thánh, có quán nổi tiếng bởi thực đơn phong phú, nơi khác lại được yêu mến vì sự hiếu khách. Thế nhưng tại TP.HCM, có một quán ốc nhiều năm nay vẫn khiến không ít người tò mò bởi một "đặc sản" rất khác: ông chủ tối nào cũng xuất hiện với cả trăm lượng vàng trên người để đón khách.

Ông bà chủ quán ốc Loan ở Sài Gòn.

Đó là quán Ốc Loan nằm trong khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3 cũ), nơi anh Dũng - chủ quán từng gây sốt mạng xã hội cách đây khoảng 5 năm khi đeo tới 100 lượng vàng, thời điểm đó được định giá khoảng 4 tỷ đồng. Sau giai đoạn dịch Covid-19, anh tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập chiếc lắc tay nặng 16 lượng, đặt tên là "2 con cọp cắn xé Covid" với mong muốn dịch bệnh sớm qua đi.

Có thời điểm, tổng số vàng anh Dũng đeo trên người lên tới 116 lượng. Trong đó, giá trị nhất là sợi dây chuyền mặt hình con mèo nặng hơn 2kg, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Anh còn sở hữu chiếc lắc tay được chế tác với hình tượng 4 con giáp Tý - Mão - Hợi - Thân, tượng trưng cho cung mạng của bốn thành viên trong gia đình.

Ảnh: Google Review

Không chỉ anh Dũng, chị Loan - vợ anh và là người trực tiếp chế biến món ăn cũng thường xuyên đeo nhiều trang sức vàng khi đứng bếp. Chị vừa bổ sung thêm một chiếc lắc mới vào bộ sưu tập của mình. Thậm chí, các nhân viên tại quán từ người nướng bánh mì, pha nước chấm đến bưng bê phục vụ cũng đeo những món trang sức ánh vàng khi làm việc, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng mà nhiều thực khách nhớ mãi sau một lần ghé quán.

Nói về việc luôn đeo rất nhiều vàng khi bán ốc, anh Dũng từng chia sẻ đây đơn giản là sở thích cá nhân đã theo mình suốt nhiều năm. Theo anh, cũng như có người thích sưu tầm tem, mô hình hay đồ cổ, anh chọn sưu tầm vàng. Đồng thời, việc đeo vàng còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự làm ăn phát đạt, tạo điểm nhấn để quảng bá cho quán. Để có được khối tài sản này, vợ chồng anh cho biết đã chăm chỉ kinh doanh và tích lũy trong hơn 20 năm.

Anh Dũng chủ quán từng gây sốt mạng xã hội cách đây khoảng 5 năm khi đeo tới hơn 100 lượng vàng

Quán ốc bình dân giữa "thiên đường ốc" Sài Gòn

Bên cạnh câu chuyện về ông chủ "đeo vàng", Ốc Loan còn là một địa chỉ quen thuộc của nhiều tín đồ mê hải sản. Quán nằm trong khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật - nơi từ lâu được ví như "thiên đường ốc" giữa lòng TP.HCM. Không gian bình dân, ngồi ngoài trời nên khá thoáng, sạch sẽ và rộng rãi, thích hợp cho những buổi tụ tập bạn bè hay gia đình vào buổi tối.

Ốc Loan là một địa chỉ quen thuộc của nhiều tín đồ mê hải sản. Ảnh: Google Review

Thực đơn của quán khá đa dạng với nhiều món như ốc hương xào bơ tỏi, ốc mỡ xào me, nghêu hấp sả, ốc dừa rang bơ, ốc tỏi nướng, sò nướng mỡ hành, tôm nướng muối ớt... Nguyên liệu được nhiều thực khách đánh giá là tươi, nêm nếm đậm đà theo khẩu vị miền Nam. Đặc biệt, các loại sốt và nước chấm là điểm cộng lớn, nhiều người còn gọi thêm bánh mì để chấm hết phần nước sốt.

Thực đơn của quán khá đa dạng với nhiều món như ốc hương xào bơ tỏi, ốc mỡ xào me, nghêu hấp sả, ốc dừa rang bơ, ốc tỏi nướng, sò nướng mỡ hành, tôm nướng muối ớt,... Ảnh: Google Review

Mức giá dao động khoảng 60.000 - 170.000 đồng/món, được đánh giá tương xứng với chất lượng và vị trí ngay khu vực trung tâm. Dù quán thường khá đông vào buổi tối, nhân viên vẫn phục vụ nhanh nhẹn, món lên đều.

Ảnh: Google Review

Nếu đang tìm một quán ốc vừa có món ăn chất lượng, vừa có câu chuyện thú vị để trải nghiệm giữa lòng Sài Gòn, Ốc Loan là cái tên đáng để ghé thử ít nhất một lần. Bên cạnh hương vị món ăn, hình ảnh ông chủ đeo hơn trăm lượng vàng đứng đón khách cũng trở thành dấu ấn khiến nhiều thực khách tò mò tìm đến.