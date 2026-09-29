Ông Chiêm Quốc Thái được nhận lại 301.000 USD từ bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, phải hoàn trả hơn 743 triệu đồng

Sau khi xem xét các yêu cầu khởi kiện và phản tố, HĐXX xác định bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có đóng góp khoảng 14% giá trị 2 căn hộ nên ông Thái phải hoàn trả hơn 743 triệu đồng. Ngược lại, bà Ngọc phải trả 301.000 USD đã rút từ tài khoản ông Thái.

Tối 29/9, TAND khu vực 2, TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi).

Theo HĐXX, ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn tại Mỹ và thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, việc đăng ký kết hôn này bị tòa án tại Mỹ tuyên hủy.

Phán quyết của toà án Mỹ đã được tòa án Việt Nam công nhận và có hiệu lực pháp luật. Do đó, quan hệ hôn nhân giữa nguyên đơn và bị đơn không phát sinh hiệu lực.

HĐXX xác định ông Thái và bà Ngọc có thời gian sống chung nhưng quan hệ này không được xem là hôn nhân thực tế.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng bà Ngọc trong một lần đến tòa để hòa giải (Ảnh: Dân Trí)

Trong quá trình chung sống, nếu phát sinh tài sản chung thì các bên có quyền yêu cầu phân chia theo quy định pháp luật.

Đối với yêu cầu tuyên 7 giao dịch vô hiệu, HĐXX nhận định ông Thái là người đứng tên trên các hợp đồng mua bán và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc chuyển nhượng được công chứng hợp pháp.

Do đó, không có căn cứ xác định đây là tài sản chung, cũng như không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Đối với 2 căn hộ tại dự án The Mansion (huyện Bình Chánh cũ), HĐXX nhận định trong quá trình trả góp có nhiều phiếu nộp tiền nhưng không ghi tên hoặc của người khác nộp thay...; trong đó có 4 phiếu đứng tên bà Ngọc, thể hiện bà có đóng góp tiền vào việc hình thành tài sản.

Tính theo tỉ lệ phần trăm, bà Ngọc đóng góp khoảng 14% giá trị căn hộ. Do đó, tòa buộc ông Thái hoàn trả cho bà Ngọc tổng số tiền hơn 743 triệu đồng.

Với các động sản và sổ tiết kiệm mà bà Ngọc yêu cầu chia, HĐXX cho rằng các tài sản, sổ tiết kiệm này đều đứng tên ông Thái nên không có căn cứ xác định là tài sản chung để xem xét chia đôi.

HĐXX nhận định việc bà Ngọc rút một phần yêu cầu khởi kiện là phù hợp quy định pháp luật nên chấp nhận và đình chỉ giải quyết đối với phần yêu cầu này.

Về yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái, ông Thái đã ủy quyền cho bà Ngọc đi rút tiền từ các tài khoản của ông và ủy quyền sử dụng toàn bộ số tiền này nên bà Ngọc được quyền sử dụng mà không phải hoàn trả cho ông Thái.

Với số tiền 301.000 USD rút từ tài khoản ông Thái, bà Ngọc cho rằng đã rút để mua nhà cho các em của ông Thái ở Mỹ. Tuy nhiên, do không có ủy quyền về việc sử dụng số tiền này nên tòa chấp nhận yêu cầu của ông Thái, buộc bà Ngọc trả lại 301.000 USD.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu của ông Thái buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng do cho rằng việc yêu cầu TAND quận 1 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, cùng khoản tiền lãi.