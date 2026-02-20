Ông bố U50 trẻ như thanh niên, bị nhầm là bạn trai của con gái: Chính chủ tiết lộ bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh của 2 bố con ở Hưng Yên (Thái Bình cũ). Trong những bức ảnh, 2 bố con trông không hề chênh lệch nhiều về tuổi tác, ngoại hình. Người bố tuy đã ở tuổi U50 nhưng rất phong độ, ăn mặc trẻ trung.

"Thực sự người bố rất trẻ, điển trai, ăn mặc cũng trẻ nữa. Nếu không nói, không ai nghĩ họ là bố con", cư dân mạng bình luận.

Được biết, những bức ảnh đang nhận được sự quan tâm của dư luận là của Nguyễn Như Quỳnh (SN 2002) và bố ruột. Bố của Quỳnh sinh năm 1978, hiện đã 48 tuổi.

Như Quỳnh và bố ruột.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Quỳnh cho hay mỗi lần 2 bố con cùng xuất hiện hoặc chụp ảnh chung, cô thường phải đính chính vì nhiều người không tin đây là bố của cô. Thậm chí, có người còn nghĩ bố là anh trai, hay người yêu của Quỳnh. Bố của Quỳnh cũng được nhận xét là trẻ hơn so với mẹ của cô.

Quỳnh bộc bạch, bố cô trẻ trung, trong khi bản thân thì ngoại hình cao và khung xương to nên nhìn chững chạc hơn so với tuổi thật. Ai cũng giật mình khi biết đó là bố của Quỳnh. Thỉnh thoảng, cả gia đình ra ngoài đi chơi, đi ăn, những người xung quanh cảm thấy bất ngờ khi Quỳnh gọi "bố", "mẹ".

Dù đã gần 50 tuổi nhưng bố của Quỳnh rất trẻ trung.

Cô gái quê Hưng Yên tâm sự thêm, có lẽ bố cô được thừa hưởng gen trẻ trung từ ông nội. Vì ông nội của Quỳnh cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Không chỉ có ngoại hình trẻ trung, tư duy của bố mẹ Quỳnh cũng khá hiện đại khi họ ủng hộ con theo nghệ thuật - một con đường khá vất vả, đồng thời luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái.