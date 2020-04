Ông bố "thót tim" khi thấy con đang nằm gọn trong máy giặt, biết được sự thật, cư dân mạng không ngừng cười “ha ha”

Cách đây ít lâu, một ông bố có tài khoản là ARussianAndHisBike, đến từ Nga, đã chia sẻ hình ảnh hãi hùng mà anh đã nhìn thấy trong máy giặt của nhà mình lên một diễn đàn có tên là Imgur.

Đó là khuôn mặt của con anh đang áp sát vào cửa của máy giặt.

Nhìn hình, người ta nghĩ ngay rằng có một em bé đang mặc áo hoa, được quấn trong một cái khăn sọc, đang cười tươi rói ở bên trong máy giặt.

Ngay tại khoảnh khắc đó, anh đã hét lên gọi vợ. Nhưng thật may là sự thật không giống như anh tưởng tượng. Vợ anh bảo rằng đó chỉ là hình của con anh được in trên 1 chiếc áo đang giặt, còn đứa bé vẫn an toàn.

Thật sự, khi nhìn vào bức ảnh, chắc hẳn không phải chỉ có mỗi mình ông bố này đâu, mà bất kỳ ai cũng sẽ phải giật mình, bởi nó trông gống như có một em bé đang mặc áo hoa, được quấn trong một cái khăn sọc, đang cười tươi rói ở bên trong máy giặt

Thế nên, sau tai nạn dở khóc dở cười này, ông bố người Nga đã chú thích cho bức ảnh: "Nếu bạn phải giặt chiếc áo có in hình ảnh của con mình thì làm ơn hãy ghi chú điều đó lên trên máy giặt để đừng làm người khác "đau tim" như tôi nhé".

Bài đăng kèm hình ảnh của ông bố đã thu hút một lượng lớn lượt xem từ cư dân mạng.

Ngay lập tức, câu chuyện hài hước của anh trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với hơn 110.000 lượt xem và 3.400 lời bình luận. Rất nhiều người nói rằng họ đã "thót tim" khi xem bức ảnh này.

Bởi hình ảnh em bé được in trên áo trông to và sống động như em bé thật. Nhưng cũng có nhiều người đã không nhịn được cười bởi sự nhát gan của ông bố này.

- Ôi, Chúa ơi, anh làm tôi đau tim quá!

- Đó là lý do tôi không bao giờ in hình gia đình mình lên áo.

- Có gì đâu mà phải sợ hãi, mở máy giặt ra kiểm tra là biết đó là cái gì thôi mà.

- Haha... Tôi không nhịn được cười.

Thậm chí, một số người có kinh nghiệm giặt giũ còn khuyên là "lần sau nếu giặt áo thì bạn chỉ cần lộn trái áo ra, vừa không phải hết hồn, vừa giữ được hình ảnh của áo".