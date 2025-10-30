“Ông bố quốc dân” bị bạn lừa đảo, con số gây choáng váng

Sáng 29/10, tờ Money Today đưa tin, "ông bố quốc dân" Sung Dong Il vừa xuất hiện trên chương trình truyền hình House on Wheels (đài tvN) và gây sốc khi tiết lộ chuyện mình từng bị bạn bè lừa số tiền 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng).

Theo lời Sung Dong Il, nam diễn viên trở thành mục tiêu của đối tượng lừa đảo sau khi gặt hái được thành công và danh tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc nhờ bộ phim Eun Shil. Đối tượng xấu vốn là bạn bè của Sung Dong Il, đã lừa nam diễn viên hùn vốn mở 1 quán sườn nướng rồi sau đó ăn chặn tiền lãi 1 cách trắng trợn. Tài tử Reply 1988 cho biết vì quá tin tưởng người bạn này nên đã bị qua mặt dễ dàng: "1 người bạn cứ thúc giục tôi cùng mở 1 quán sườn nướng rộng khoảng 561 mét vuông ở tỉnh lẻ. Tôi là người trực tiếp đầu tư, nhưng vì bận rộn quay phim nên không thể xuống đó kiểm tra được. Tôi tin tưởng người bạn đó tới mức giao phó tất cả mọi chuyện kinh doanh liên quan tới quán cho anh ta. Quán làm ăn rất tốt và đông khách, nhưng không hiểu sao tiền lãi chẳng bao giờ chảy về túi tôi".

Sung Dong Il để lộ chuyện mình bị đối tượng xấu lừa đảo hơn 9 tỷ đồng ngay trên sóng truyền hình mới đây

Sung Dong Il tiết lộ thêm về hành vi đáng căm phẫn của kẻ lừa đảo: "Người bạn đó đã bán cửa hàng mà tôi không hề hay biết rồi sau đó ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. Sự việc tồi tệ này khiến tôi mất 500 triệu won (9,2 tỷ đồng), thậm chí phải gánh thêm khoản nợ vì người bạn kia đã dùng danh nghĩa của quán sườn nướng để vay tiền".

Chưa dừng lại ở đó, Sung Dong Il còn phát hiện ra 1 sự thật động trời về người bạn đã lừa đảo mình: "Sau này khi bước vào giai đoạn kiện tụng, tôi mới biết người đó đã có tận 3 tiền án liên quan tới tội lừa đảo".

Kẻ gian tự ý bán quán sườn nướng rồi ôm hết tiền bỏ trốn ra nước ngoài, để tài tử Sung Dong Il gánh khoản nợ trên vai

Những chia sẻ mới đây của tài tử Sung Dong Il đã trở thành chủ đề nóng, gây bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả không khỏi bức xúc, đồng thời lên án gay gắt hành vi lợi dụng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu.

Sung Dong Il sinh năm 1967, ra mắt với tư cách diễn viên kịch khi vừa tròn 20 tuổi. Nam diễn viên chính thức lấn sân diễn xuất vào năm 1992 và bắt đầu gây chú ý từ bộ phim truyền hình Eun Shil (1998). Kể từ đó đến nay, Sung Dong Il tiếp tục nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng nhờ các vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm như Giày Thủy Tinh, Chuyện Tình Paris, Ma Nữ YooHee, Thợ Săn Nô Lệ, Reply 1997, Reply 1988...