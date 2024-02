Ông bố Bắc Ninh mang xe gỗ đi triển lãm quốc tế: 'Lo lắng vì lần đầu tham dự, khán giả thán phục với tay nghề của người thợ Việt Nam'

Trong video mới nhất đăng trên kênh YouTube ND - Woodworking Art, anh Trương Văn Đạo đã mang 3 chiếc xe làm từ gỗ của mình đến Triển lãm MotorXpo Hong Kong 2023 (IMXpo 2023), bao gồm Mercedes Vision AVTR, Lamborghini Vision GT và Rolls-Royce Boat Tail.



Hành trình đến với triển lãm IMXpo 2023

Anh Đạo chia sẻ, dù triển lãm diễn ra vào tháng 12/2023 nhưng anh đã được ban tổ chức liên hệ từ tháng 3/2023. Anh cảm thấy hơi sợ và lăn tăn khi chưa từng vận chuyển xe ra nước ngoài.

"Ban tổ chức nói, nếu tôi quyết định tham gia thì cần báo sớm để họ chuẩn bị công tác truyền thông và các công việc khác. Khi đó, tôi chủ yếu lăn tăn khâu vận chuyển xe ra nước ngoài, nhưng vợ tôi cũng động viên bảo có lần đầu rồi sẽ có những lần sau", anh Đạo chia sẻ.

Dẫu vậy, việc vận chuyển 3 chiếc xe dễ hơn anh Đạo nghĩ. Điểm khó duy nhất là việc anh phải lựa chọn những chiếc xe của mình được chuyển dưới dạng xe đồ chơi hay đồ gỗ mỹ nghệ.

Sau cùng, ông bố đến từ Bắc Ninh đã chọn phương án thứ 2 khi quyết định kê khai hàng vận chuyển là đồ gỗ mỹ nghệ, anh Đạo phải tháo ắc-quy và logo để vận chuyển. Khi đến Hồng Kông, người của ban tổ chức triển lãm sẽ hỗ trợ gắn lại theo nguyên trạng.

Lý do chọn 3 mẫu xe Mercedes Vision AVTR, Lamborghini Vision GT và Rolls-Royce Boat Tail

Lý do đầu tiên anh Đạo chọn 3 chiếc xe này bởi đây là những sản phẩm nhận được nhiều tương tác và quan tâm nhất trên các phương tiện truyền thông.

Lý do thứ 2 là kích thước. Việc vận chuyển những chiếc xe nhỏ sẽ đảm bảo an toàn hơn so với những chiếc xe kích thước lớn. "Dạo gần đây tôi có làm những chiếc xe mới và nhận được nhiều sự quan tâm nhưng kích thước chúng lại khá to. Tôi sợ mang đi sẽ gây nhiều khó khăn hơn", anh Đạo cho hay.

Cuối cùng, do ban tổ chức IMXpo 2023 thông báo những chiếc xe của anh sẽ được trưng bày tại khu vực dành trẻ em, học sinh và các bạn trẻ. Vì thế, việc mang đến những chiếc xe kích thước nhỏ là điều hoàn toàn hợp lý.

6 ngày tại triển lãm Triển lãm quốc tế MotorXpo Hong Kong 2023

Trong 6 ngày ở Hồng Kông (Trung Quốc), anh Đạo cùng gia đình được ban tổ chức triển lãm lo liệu mọi nhu cầu cá nhân, từ vé máy bay đến khách sạn. "Tôi chỉ phải lo những chi phí phát sinh và visa trong chuyến đi lần này", anh Đạo chia sẻ.

Về phần triển lãm, ông bố đến từ Bắc Ninh cho biết đa số các bạn trẻ đều tỏ ra thích thú và tụ tập lại tại gian hàng xe gỗ của anh.

"Đối với người lớn, họ cũng rất thích thú và khen tay nghề của người thợ Việt Nam. Nhiều bên tổ chức và các hãng xe cũng tới để xin thông tin. Họ cũng ngỏ ý muốn thuê xe để trưng bày tại những triển lãm khác", ông bố 9x chia sẻ.

Định hướng của ông bố 9x với những chiếc xe gỗ trong tương lai

Nói về lần mang xe đi triển lãm sắp tới, anh Trương Văn Đạo cho hay: "Lần đầu tôi đi triển lãm để biết thôi. Những lần sau nếu có đề nghị thì tôi sẽ xem xét tôi được những gì từ triển lãm đấy. Không phải lời đề nghị nào tôi cũng sẽ đồng ý".

Về định hướng tương lai, ông bố đến từ Bắc Ninh chia sẻ bản thân sẽ tiếp tục làm những mẫu xe nổi tiếng, đặc biệt là ở dưới dạng concept. Anh dự định sẽ làm thêm những chiếc xe do anh tự thiết kế.