VinFast VF Wild là mẫu xe bán tải điện được ra mắt tại CES 2024 hơn 1 tháng trước. Mẫu xe này mang ý tưởng thiết kế "Tiên phong" với những đường nét mạnh mẽ, góc cạnh và thể hiện sự năng động, sẵn sàng cho mọi cuộc phiêu lưu.



Thiết kế cửa kiểu "tự tử", giống với xe Rolls-Royce

Thiết kế của VF Wild là sản phẩm của sự hợp tác giữa VinFast và Công ty thiết kế Gomitiv (Úc). Đây được cho là kết quả của hơn 8.000 giờ nghiên cứu và phát triển.

Điểm đặc biệt đầu tiên về mặt thiết kế của VinFast Wild là lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc áo choàng của siêu anh hùng bay trong gió, các kỹ sư của VinFast và Gomotiv đã sáng tạo nên ngôn ngữ thiết kế “Sức mạnh của Dòng chảy” đặc biệt dành riêng cho VF Wild.



VinFast VF Wild sở hữu vẻ đẹp nam tính, hiện đại với phần kính lái được kéo dài gần hết nóc xe. Ảnh: VinFast

Xe sở hữu thiết kế hầm hố, rắn rỏi đặc trưng bán tải Mỹ, Úc, lấy cảm hứng từ những loài động vật hoang dã mạnh mẽ như hổ, báo,... với những đường gân dập nổi, vòm bánh xe cơ bắp và cản trước/sau hầm hố. Dải đèn LED đặc trưng vẫn xuất hiện nhưng đi thẳng và nằm ngang, không vuốt lên giống các mẫu SUV điện.

Mẫu xe mới của VinFast cũng ghi dấu ấn với quy ước đặt tên mới mẻ: “Wild” đại diện cho sức mạnh thiên nhiên và tinh thần sẵn sàng thách thức mọi giới hạn để đột phá vươn xa, hướng tới một tương lai xanh cho tất cả mọi người – sứ mệnh mà hãng xe Việt Nam luôn theo đuổi.

Đặc biệt, thiết kế phần nóc xe có thể liên tưởng đến hình ảnh chiếc áo choàng của siêu anh hùng đang bay, tạo cảm giác năng động và mạnh mẽ.

Điểm ấn tượng khác trong thiết kế của VinFast Wild có lẽ là cửa sau mở ngược giống các mẫu xe của Rolls-Royce. Trên thực tế thì điều này không khó tìm thấy trong thế giới xe, có thể nêu ví dụ như Toyota FJ Cruiser với cửa sau mở ngược, giúp người ngồi hàng ghế sau ra/vào xe dễ dàng hơn.

Cửa xe mở ngược hay còn gọi là cửa nghịch (suicide doors) là một kiểu cửa đặc biệt trên xe ô tô, trong đó bản lề cửa được gắn ở phía sau thay vì phía trước như cửa xe thông thường. Điều này khiến cửa mở ra theo hướng ngược lại với cửa thông thường.

Đây là một kiểu cửa độc đáo và ấn tượng, mang lại nhiều ưu điểm về mặt thẩm mỹ, tiện nghi và đẳng cấp. Tuy nhiên, kiểu cửa này lại được coi là "cửa tự sát" do vấn đề an toàn: Bản lề cửa được gắn ở phía sau nên khi mở cửa, người ngồi bên trong có thể dễ dàng bị hất ra ngoài nếu xe đang di chuyển.

Lý do VinFast VF Wild sử dụng cửa mở ngược có thể do hãng muốn tạo sự khác biệt và thu hút sự chú ý cho mẫu xe, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho người sử dụng. Tuy nhiên, cửa mở ngược của VinFast VF Wild cũng được trang bị thêm các tính năng an toàn như khóa cửa tự động khi xe di chuyển, cảnh báo mở cửa,... Cửa mở ngược của VinFast VF Wild là một điểm nhấn độc đáo, tuy nhiên cần thời gian để người dùng quen với cách sử dụng.

Bán tải điện đầu tiên, "ngập" công nghệ

Là mẫu xe bán tải điện đầu tiên của Việt Nam, VF Wild đánh dấu bước tiến mới của VinFast trong lĩnh vực xe điện, góp phần thúc đẩy xu hướng xe xanh tại Việt Nam.



VF Wild được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống tự lái cấp 2-3, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), màn hình cảm ứng lớn,... Xe được tích hợp các tính năng thông minh, hỗ trợ người lái tối đa trong quá trình vận hành.

Có nhiều dự đoán cho rằng mức giá của VinFast VF Wild có thể rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Nếu chính xác, mức giá này được nhận xét là có cơ hội cạnh tranh với các mẫu xe bán tải điện khác trên thị trường.

Một số hình ảnh khác của VF Wild: