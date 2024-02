Ông Biden cho biết, Mỹ cũng sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới đối với gần 100 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga, cùng với các biện pháp nhằm giảm hơn nữa doanh thu từ năng lượng của Nga.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng các biện pháp này nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine và cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny.

“Các biện pháp sẽ đảm bảo rằng ông Putin phải trả một cái giá đắt hơn nữa” , ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Mỹ, các biện pháp được đưa ra ngày 23/2 sẽ nhắm vào những cá nhân có liên quan đến việc bắt giữ Navalny, cũng như lĩnh vực tài chính, cơ sở công nghiệp quốc phòng, mạng lưới mua sắm Nga và cả những thực thể trốn tránh lệnh trừng phạt trên nhiều châu lục.

Các lệnh trừng phạt này là đòn mới nhất trong số hàng nghìn biện pháp mà Mỹ và các đồng minh công bố kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022.

"Hai năm trôi qua, người dân Ukraine tiếp tục chiến đấu với lòng dũng cảm to lớn, nhưng họ sắp hết đạn. Ukraine cần thêm nguồn viện trợ từ Mỹ để chống lại các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga”, ông Biden nói và cho rằng “đó là lý do vì sao Hạ viện phải thông qua dự luật bổ sung của lưỡng đảng về an ninh quốc gia trước khi quá muộn”.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cạn ngân sách có thể chi bổ sung viện trợ cho Ukraine và chỉ có thể trông chờ vào sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với gói viện trợ quân sự bổ sung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cùng ngày cho biết, các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu sẽ làm chậm lại sự phát triển của Nga, khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, nhưng không thể giúp Ukraine mạnh lên.

Ông nhấn mạnh: “Quốc hội Mỹ cần phải hành động để cung cấp cho Ukraine những nguồn lực và vũ khí mà họ cần”.