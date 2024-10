Ông bà nhắc nhở: Trong nhà giữ 1 nơi sáng 1 nơi tối, bề trên ưng ý, may mắn ngập tràn!

Phong thủy cho nơi ở bao gồm rất nhiều vấn đề đã được đúc rút từ thời ông bà ta và truyền lại cho thế hệ sau này. Khi làm nhà, người ta vẫn thường cân nhắc rất nhiều vấn đề từ hướng gió, hướng khí, hướng đón sáng cho đến những việc cơ bản như chọn lựa và trưng bày nội thất. Mục đích của việc này là để tại nên phong thủy tốt, giúp căn nhà thêm thịnh vượng, gia chủ gặp nhiều may mắn.

Và khi bố trí không gian trong nhà, ông bà ta đặc biệt căn dặn phải để ý tới 2 nơi. Dù nhỏ hẹp hay rộng rãi đều cần áp dụng "nguyên tắc" 1 sáng - 1 tối cho 2 nơi này. Có như thế mới gia tăng vận khí và chiêu tài hút lộc cho căn nhà!

1. Khu vực cần sáng: Phòng khách

Ai cũng biết phòng khách là khu vực trung tâm của gia đình, là nơi sum họp các thành viên, ngụ ý cho sự đoàn kết, hạnh phúc và an yên. Chẳng những thế, khu vực này còn là nơi nghênh đón thần tài, đón mời những năng lượng tích cực và vượng khí tốt đẹp vào nhà. Do đó, chưa cần biết phòng khách có đẹp hay không, nhưng nhất định phải thật sáng sủa.

Phòng khách mà thiếu sáng là điều đại kỵ. Về mặt thực tế, ánh sáng vào nhà sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, ngăn chặn ẩm mốc, giữ cho nhà sạch, khô thoáng. Bên cạnh đó, ánh sáng còn là biểu tượng của năng lượng dương, tạo cảm giác tích cực, thoải mái và khỏe mạnh.

Về mặt phong thủy, phòng khách là nơi chứa góc tài vị nên cần sáng sủa thoáng đãng để diệt trừ điềm xui, tẩy ô uế nhà cửa. Có như vậy thần tài mới ưng ý, gia đạo thêm yên bình. Ngược lại khi phòng khách tăm tối thì sẽ thu hút năng lượng u ám. Con người chỉ thấy mệt mỏi, ý chí giảm sút, lười biếng không muốn vận động. Ngay cả người trong gia đình còn đang thấy trì trệ bí bách, hiển nhiên thần tài và vận may cũng chẳng muốn ngó ngàng.

2. Khu vực cần tối: Gian thờ

Đi liền với câu nói: Phòng khách sáng gia đình giàu, ông bà ta còn căn dặn thêm: phòng thờ sáng con cháu lụi bại.

Tại sao lại có sự đối lập như vậy? Đó là bởi vì trái với phòng khách là nơi đón tài chiêu lộc, khu vực thờ cúng lại là nơi linh thiêng, là nơi an nghỉ của ông bà, thần linh nên cần sự thanh tịnh, yên tĩnh. Nếu khu vực này quá sáng, kể cả ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng nhân tạo của đèn điện chiếu vào cũng đều không tốt. Như thế là trái với quy luật phong thủy, những thứ thuộc về phần âm thì không được quá chói sáng. Ánh sáng mạnh khiến gian thờ không tụ khí, gia tiên không được an nghỉ nên gia đình khó gặp may mắn, thịnh vượng.

Tốt nhất, gian thờ nên được giữ sạch sẽ khang trang, sử dụng nguồn sáng vừa phải, ưu tiên dùng đèn điện màu vàng hoặc đỏ và tránh để ánh sáng cũng như gió ngoài trời trực tiếp tạt vào.



Cách bố trí phòng khách sáng - phòng thờ tối

Với phòng khách chưa có đủ ánh sáng tự nhiên, có thể cải tạo bằng cách mở thêm cửa sổ, cửa chính hoặc xây thêm giếng trời để đón ánh sáng vào nhà. Trong trường hợp không thể đón ánh sáng tự nhiên thì gia chủ có thể linh hoạt lắp thêm đèn, mục đích là để đảm bảo phòng khách luôn sáng rõ. Tất nhiên bạn vẫn cần bố trí hợp lý để không gian giữ được sự đẹp sang, thư thái.

Còn ở khu vực thờ, người xưa thường làm phòng thờ riêng để đảm bảo sự yên tĩnh, và sẽ không đặt ban thờ sát cửa. Nếu nhà bạn phạm vào điều này, hãy bố trí rèm cửa để che chắn và đặt lộc bình để hóa giải điềm xui.

Với những gia đình thiết kế gian thờ ngay ở phòng khách (thay vì xây dựng không gian riêng biệt) thì cần lưu ý tránh bố trí bàn thờ ở vị trí sáng nhất trong nhà. Cần linh hoạt điều chỉnh đèn điện, tốt nhất là nên có tủ thờ để đảm bảo sự riêng tư và không đón nhiều ánh sáng. Đồng thời hạn chế đặt ban thờ ở ngay cạnh khu vực sofa tiếp khách, tránh làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, trang trọng.

