Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động

Tin - ảnh: Phúc Nguyên |

Nhiều người thân ruột thịt của 2 nạn nhân đã trực tiếp tham gia bán 2 bé gái sang Trung Quốc.

Ngày 19-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm", TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt tổng cộng hơn 93 năm tù đối với 11 bị cáo.

Ông bà ngọai và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong đó, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) - được xác định là cầm đầu đường dây – lãnh 22 năm tù về 2 tội danh "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi". 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng tù đến 22 năm tù vì các tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Thảo có chồng người Trung Quốc và thường xuyên qua lại Việt Nam thông qua môi giới hôn nhân. Lợi dụng điều này, Thảo cùng các đồng phạm đã đưa nhiều phụ nữ, trong đó có T.M.P. (13 tuổi) và T.D.M. (15 tuổi), sang Trung Quốc bán làm vợ.

Đầu tháng 8-2023, P. và M. bị đưa lên TP HCM, sau đó ra Hà Nội rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, P. và M. được đưa về nhà chồng Thảo ở tỉnh Phúc Kiến. Gia đình em P. nhận 150 triệu đồng, gia đình em M. nhận 200 triệu đồng.

Điều khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc là việc ngoài Thảo, nhiều người thân ruột thịt của 2 nạn nhân cũng trực tiếp tham gia gồm: mẹ ruột, ông bà ngoại, cha dượng, dì và dượng.

Trong thời gian ở Trung Quốc, P. bị công an sở tại phát hiện cư trú bất hợp pháp nên ngày 20-4-2024 được trao trả về Việt Nam. Riêng em M. đến nay vẫn chưa được đưa về nước, tung tích chưa xác định.

Ngoài ra, tháng 6-2023, Thảo còn đưa chị T.T.T.L. (24 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) sang Trung Quốc. Nạn nhân bị bán nhiều lần để Thảo lấy 200 triệu đồng. Bị hành hạ, chị L. cầu cứu công an Trung Quốc nên ngày 15-3-2024 được trao trả về Việt Nam.

