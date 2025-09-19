Giải cứu nạn nhân ‘bắt cóc online’ trước khi bị đưa qua biên giới

Ngày 19/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh ngăn chặn kịp thời một vụ " bắt cóc online ", giải cứu một thanh niên trước khi bị lừa đưa qua biên giới.

Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn xe chở nạn nhân bị "bắt cóc online" gần cửa khẩu Mộc Bài

Trước đó, ngày 17/9, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin trình báo của bà Đ. Th. T. (50 tuổi) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai về việc con trai bà là N. S. L. (18 tuổi), sinh viên một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh, Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và giải cứu thành công cháu L. Thời điểm này, nạn nhân đang di chuyển bằng taxi về hướng về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Anh L. cùng người thân tại cơ quan Công an sau khi được giải cứu

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, trưa ngày 16/9 L. được một đối tượng nữ gọi điện tự xưng là shipper giao hàng, yêu cầu được kết bạn qua mạng xã hội Zalo để liên lạc. Một lúc sau, có một tài khoản Zalo gọi điện tự xưng là "cán bộ Công an" đã bắt đối tượng shipper và qua làm việc xác định L. có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền. "Cán bộ công an" này yêu cầu L. hợp tác, giữ bí mật không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh.

Theo yêu cầu của các đối tượng, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc của các đối tượng giả danh Công an, lấy lời khai, đưa tin nhắn cho L. xem để tin tưởng đang làm việc với Công an.

Các đối tượng buộc L. phải cung cấp tài khoản Facebook, Zalo rồi gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người nếu không sẽ đưa qua biên giới. Bà T. là mẹ của nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Khi biết được lực lượng Công an đã vào cuộc, các đối tượng yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua biên giới làm việc với lý do Công an Việt Nam có liên kết với Công an Campuchia để lấy lời khai đối tượng và sẽ được chúng bố trí phương tiện để chở đến nhận dạng đối tượng. Đến 23 giờ cùng ngày, L. được các lực lượng phối hợp giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.