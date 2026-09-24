Có những món đồ đã không còn giá trị sử dụng nhưng nhiều gia đình vẫn tiếc mà giữ lại.

Người xưa thường rất coi trọng chuyện giữ gìn nhà cửa. Nhà không nhất thiết phải rộng hay có nhiều đồ đắt tiền, nhưng những thứ hỏng hóc, mục nát, lâu ngày không dùng đến thường được khuyên nên sửa chữa hoặc dọn bỏ. Trong quan niệm dân gian, một không gian sống chất đầy đồ cũ hỏng, cây cối khô héo hay vật dụng nứt vỡ dễ tạo cảm giác trì trệ, từ đó mới xuất hiện những lời nhắc như "nhà không sạch thì khó yên". Ngày nay, không có cơ sở nào để khẳng định chỉ vì giữ một món đồ mà gia đình sẽ lục đục hay gặp chuyện không may. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ đời sống, lời dặn của ông bà vẫn có phần đáng để tham khảo. Bởi một ngôi nhà có quá nhiều thứ hỏng, bẩn hoặc không còn sử dụng không chỉ chiếm diện tích mà đôi khi còn gây bất tiện, mất an toàn và khiến các thành viên dễ khó chịu trong sinh hoạt.

Nếu trong nhà đang có 5 thứ dưới đây, mọi người nên kiểm tra lại. Thứ còn dùng được thì sửa chữa, vệ sinh; thứ thực sự không còn giá trị thì đừng tiếc mà giữ mãi.

1. Bát đĩa đã nứt, mẻ

Một chiếc bát mẻ một chút ở miệng, chiếc cốc xuất hiện đường nứt nhỏ nhưng chưa vỡ hẳn thường khiến chúng ta có tâm lý: “Vẫn dùng được, bỏ thì phí”. Thế là chúng tiếp tục nằm trong tủ bếp hết tháng này sang tháng khác. Trong quan niệm dân gian, bát đĩa vốn gắn với bữa cơm và sự sum họp nên đồ nứt vỡ thường không được ưa chuộng. Tuy nhiên, chưa cần bàn đến chuyện tốt - xấu, lý do thực tế để bạn thay chúng là vấn đề sử dụng và an toàn. Phần miệng bát, cốc bị mẻ có thể tạo cạnh sắc làm xước tay hoặc môi. Với những món đã xuất hiện vết nứt rõ, khả năng tiếp tục nứt hoặc vỡ khi va chạm hay gặp thay đổi nhiệt độ cũng là điều cần lưu ý. Vì vậy, mọi người không nhất thiết thấy một vết xước nhỏ là phải vứt đồ ngay. Nhưng với bát đĩa đã nứt sâu, sứt mẻ tạo cạnh sắc hoặc không còn bảo đảm để sử dụng, đừng giữ lại chỉ vì tiếc.

2. Đồ điện đã hỏng nhưng vẫn để trong nhà

Quạt hỏng, ấm siêu tốc không chạy, nồi cơm điện cũ, ổ cắm chập chờn hay một chiếc máy sấy tóc đã lâu không dùng... là những món rất dễ rơi vào tình trạng “để đấy hôm nào sửa”. Cuối cùng, vài tháng thậm chí vài năm trôi qua mà chúng vẫn nằm nguyên trong góc nhà. Nếu thiết bị còn giá trị và có thể sửa an toàn, bạn hoàn toàn có thể đem đi kiểm tra. Nhưng nếu đã xác định không sửa, không sử dụng và cũng chẳng có nhu cầu giữ làm phụ tùng, việc chất chúng trong kho chỉ khiến không gian thêm chật. Đặc biệt, với thiết bị điện có dây nguồn, phích cắm hoặc bộ phận cách điện đã xuống cấp, tôi khuyên bạn không nên tiếp tục cắm thử đi thử lại để xem “còn chạy không”. Hãy để người có chuyên môn kiểm tra nếu muốn sử dụng tiếp.

3. Cây đã chết, cành lá khô héo lâu ngày

Cây xanh vốn được đưa vào nhà để tạo cảm giác dễ chịu và thêm sức sống cho không gian. Bởi vậy, một chậu cây chỉ còn cành khô, lá úa hoặc đã chết hoàn toàn mà vẫn nằm ở phòng khách, ban công nhiều tháng thường tạo hiệu ứng ngược lại. Theo cách nhìn phong thủy dân gian, cây khô héo thường được xem là hình ảnh thiếu sinh khí. Dù không có căn cứ để nói một chậu cây chết sẽ khiến gia đình gặp xui, giữ cây đã chết lâu ngày cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho không gian sống. Nếu cây chỉ đang yếu, mọi người nên kiểm tra lại nước, ánh sáng, đất và tình trạng sâu bệnh để tìm cách cứu cây. Còn nếu cây đã chết hoàn toàn, hãy dọn bỏ phần cây khô, vệ sinh chậu rồi tận dụng để trồng cây mới nếu muốn.

4. Thực phẩm và thuốc đã hết hạn

Đây là nhóm đồ mà mọi gia đình nên dọn định kỳ, không cần chờ đến cuối năm. Trong tủ bếp rất dễ xuất hiện những chai gia vị chỉ còn một ít, thực phẩm khô bị đẩy sâu vào góc tủ hay gói đồ ăn mua từ lâu đến mức chẳng ai nhớ. Tủ thuốc gia đình cũng tương tự: thuốc mua cho một lần ốm trước đó có thể nằm nguyên nhiều tháng hoặc nhiều năm. Với thực phẩm, mọi người nên kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bao bì cũng như những dấu hiệu bất thường trước khi dùng. Riêng thuốc hết hạn hoặc không còn xác định rõ thông tin sử dụng, đừng uống chỉ vì nghĩ “còn nguyên viên thì chắc không sao”. Thuốc cũng không nên tùy tiện đổ xuống bồn cầu hay cống; nếu địa phương có điểm thu hồi thuốc, nên ưu tiên xử lý theo hướng dẫn phù hợp. Đây không còn là câu chuyện phong thủy mà đơn giản là một thói quen quản lý đồ dùng trong nhà đáng duy trì.

5. Đồ ẩm mốc, mục nát đã lâu không sử dụng

Một chiếc chiếu cũ trong kho, thùng carton bị ẩm, tấm thảm mốc, quần áo cất nhiều năm hay đồ gỗ đã mục nhưng vẫn được giữ lại vì “biết đâu sau này cần” đều đáng để kiểm tra. Khí hậu nóng ẩm khiến đồ đạc bảo quản không đúng cách dễ xuất hiện nấm mốc. Nếu cứ chất đồ ẩm mốc trong góc kín, chúng còn có thể gây mùi khó chịu và khiến việc vệ sinh khu vực xung quanh trở nên vất vả hơn. Tôi chân thành khuyên mọi người áp dụng một nguyên tắc rất đơn giản: còn dùng thì vệ sinh, sửa chữa và bảo quản cho đúng; không còn dùng được thì xử lý, đừng biến nhà thành nơi chứa đồ hỏng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm