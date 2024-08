One Piece: Fan háo hức được thấy sức mạnh của ông nội Luffy thời kì đỉnh cao

One Piece khiến Fan háo hức

Anime One Piece của Eiichiro Oda một lần nữa chiếm vị trí hàng đầu với tập 1114 được phát hành. Tập phim đã cho người hâm mộ One Piece thấy thoáng qua sức mạnh của Garp khi ông sử dụng một trong những đòn tấn công của mình có tên là Galaxy Impact trên đảo hải tặc Hachinosu.

Galaxy Impact của Garp trong manga và anime

Mặc dù Garp chỉ sử dụng một đòn tấn công duy nhất cho đến nay, nhưng nó đã gây ra sự hủy diệt và tàn phá ở mức độ không thể đo đếm được. Điều này khiến người hâm mộ One Piece phải suy nghĩ về việc Garp sẽ mạnh mẽ như thế nào trong thời kỳ đỉnh cao của ông. Những nỗ lực của Garp trong quá khứ là một trong những lý do khiến ông được Hải quân kính trọng đến vậy.



Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất của ông là Sự kiện God Valley, nơi ông đánh bại băng hải tặc Rocks cùng với sự giúp đỡ của Gol D. Roger. Do đó, nếu Eiichiro Oda có kế hoạch tiết lộ toàn bộ trận chiến trong sự kiện God Valley, cốt truyện sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục, bao gồm cả kỷ lục do arc Marineford lập ra (đây là cốt truyện hay nhất trong lịch sử One Piece).

Monkey D. Garp cho thấy lý do tại sao ông được gọi là "Garp The Fist" trong One Piece

Tập 1114 của anime One Piece không chỉ gây sốc cho toàn bộ fandom mà còn trở thành một trong những tập phim có rating cao nhất mọi thời đại. Tập phim bắt đầu với cảnh các thành viên của SWORD và hải quân cố gắng cứu Koby và các tù nhân khác, khỏi bị giam cầm tại đảo Hachinosu, khi Garp quyết định đưa con tàu của mình lên trời và hạ cánh xuống trung tâm hòn đảo.

Nhưng trước khi làm vậy, ông ta cố gắng dọn sạch một số không gian cho con tàu của mình đáp xuống bằng đòn tấn công có tên là Galaxy Impact. Đòn này gần như san phẳng toàn bộ hòn đảo. Tuy nhiên, Phó Đô đốc không hề hài lòng với tác động của đòn tấn công và tuyên bố rằng tuổi già đã khiến ông ta yếu hơn, khiến nhân vật này trông ngầu hơn.

Galaxy Impact của Monkey D. Garp

Trong khi ông đang nói chuyện với Koby và những người lính Hải quân khác, một học trò cũ của Garp xuất hiện. Người học trò này không ai khác chính là Aokiji Kuzan, chỉ huy mới nhất của băng hải tặc Râu Đen. Khi Kuzan nói chuyện với Koby, Garp được nhìn thấy đang thất vọng với hành động của Kuzan, đánh dấu kết thúc của tập phim nhưng là sự khởi đầu của một trong những trận chiến hoành tráng nhất trong One Piece.

Người hâm mộ One Piece mong muốn sự kiện God Valley được hoạt hình hóa

Sự tàn phá mà Garp gây ra trên đảo Hachinosu chỉ bằng một cú đấm, đã khiến người hâm mộ One Piece phấn khích mong được thấy trận chiến sắp tới giữa ông và băng hải tặc Râu Đen. Trận chiến đã chiếm vị trí là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong manga, và chắc chắn cũng sẽ như vậy với series anime.

Monkey D. Garp thời kỳ đỉnh cao

Tuy nhiên, người hâm mộ One Piece còn rất háo hức được thấy Garp ở thời kỳ đỉnh cao và họ hy vọng Eiichiro Oda sớm tạo ra Sự kiện God Valley hoàn chỉnh, với một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử.

Thậm chí, người hâm mộ đã lên Reddit để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Toei Animation và sự mong đợi của họ đối với Sự kiện God Valley.

Trong khi việc Oda tái hiện sự cố God Valley vẫn chưa chắc chắn, thì một điều chắc chắn là người hâm mộ One Piece sẽ được chứng kiến Garp chiến đấu với người học trò cũ của mình và những người còn lại trong băng hải tặc Râu Đen. Nhưng người hâm mộ có thể phải đợi một chút vì tập 1115 sẽ tập trung vào quá khứ của Aokiji và cách anh gặp băng hải tặc Râu Đen.