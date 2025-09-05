Kể từ khi Apple giới thiệu iPad vào năm 2010, thiết bị này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho dòng máy tính bảng. Cùng năm đó, Instagram cũng xuất hiện trên App Store và gặt hái thành công lớn. Tuy nhiên, suốt 15 năm qua, mạng xã hội này vẫn không phát triển ứng dụng dành riêng cho iPad, khiến người dùng chỉ có thể sử dụng phiên bản iPhone phóng to, kém trực quan và hạn chế về chất lượng hiển thị.

Tình trạng này chính thức khép lại khi Instagram vừa phát hành ứng dụng iPad trên toàn cầu, hỗ trợ thiết bị chạy iPadOS 15.1 trở lên. Đây là động thái được chờ đợi từ lâu, trong bối cảnh hầu hết các ứng dụng lớn đều đã sớm tối ưu giao diện cho màn hình lớn của iPad.

Trong nhiều năm, trải nghiệm Instagram trên iPad bị đánh giá thấp khi giao diện chỉ là bản iPhone kéo giãn, tạo khoảng trống hai bên và thậm chí gây lỗi ảnh khi đăng tải. Điều đáng nói là Instagram từng ưu tiên phát triển giao diện riêng cho điện thoại gập, khiến trải nghiệm trên Android tablet còn tốt hơn iPad. Giám đốc Instagram, Adam Mosseri, nhiều lần viện dẫn lý do thiếu nguồn lực dù công ty trực thuộc Meta có tiềm lực tài chính rất mạnh. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với WhatsApp, ứng dụng từng được hứa hẹn hỗ trợ iPad từ lâu nhưng chỉ mới xuất hiện vào đầu năm nay.

Ứng dụng iPad mới không chỉ mở rộng giao diện toàn màn hình mà còn tái thiết kế cách người dùng truy cập nội dung. Ngay khi mở ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn thẳng đến Reels - nền tảng video ngắn cạnh tranh với TikTok. Stories vẫn được đặt ở phía trên, còn các biểu tượng điều hướng được bố trí dọc theo cạnh trái màn hình. Một tính năng mới là tab "Following", giúp người dùng dễ dàng theo dõi bài đăng từ những tài khoản mình quan tâm.

Tab này gồm ba mục: "All" (hiển thị toàn bộ nội dung từ tài khoản theo dõi), "Friends" (chỉ gồm các tài khoản có kết nối hai chiều) và "Latest" (dòng thời gian đảo ngược, đưa các bài mới nhất lên trước). Đây là sự bổ sung đáng chú ý bởi Instagram từng loại bỏ chế độ xem theo thời gian từ năm 2016 để áp dụng thuật toán gợi ý nội dung.

Bên cạnh đó, tính năng nhắn tin trên iPad được cải thiện với giao diện chia đôi: danh sách hội thoại nằm bên trái, trong khi nội dung trò chuyện hiển thị bên phải. Khi mở phần bình luận trên Reels, nội dung này cũng được hiển thị song song thay vì che mất video. Nhờ tận dụng tối đa diện tích màn hình, việc thao tác trở nên nhanh gọn hơn với ít bước chạm hơn.

Việc phát hành ứng dụng iPad riêng biệt của Instagram, dù đến muộn, vẫn được xem là bước tiến quan trọng, mang lại trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn hơn cho người dùng máy tính bảng Apple sau nhiều năm mong đợi.

Tải về ứng dụng Instagram cho iPad tại đây.