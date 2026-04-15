Omoda & Jaecoo ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, đánh dấu 3 năm thành lập và cột mốc 1 triệu xe toàn cầu

Đây không chỉ là một cột mốc doanh số, mà còn phản ánh chiến lược mở rộng thị trường và năng lực cạnh tranh của thương hiệu trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang các giải pháp năng lượng mới.

Tăng trưởng thần tốc: 3 năm – 1 triệu xe – 64 thị trường

Kể từ khi ra mắt, Omoda & Jaecoo định vị theo chiến lược “Born Global – Born Green – Born Unique”, tập trung vào phát triển sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế ngay từ đầu.

Chỉ trong vòng 3 năm, thương hiệu đã đạt gần 1 triệu xe bán ra, trở thành một trong những thương hiệu ô tô trẻ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Đáng chú ý, tốc độ mở rộng thị trường cũng được duy trì ở mức cao, trung bình mỗi 17 ngày gia nhập một quốc gia mới.

Hiện nay, Omoda & Jaecoo đã có mặt tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như châu Âu hay các quốc gia tay lái nghịch.

Việc nhanh chóng thiết lập hiện diện toàn cầu cho thấy chiến lược “đi nhanh – phủ rộng” đang phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh các thương hiệu mới nổi cần tạo dấu ấn nhanh để cạnh tranh với các hãng xe truyền thống.

Hybrid trở thành trọng tâm trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

Một trong những điểm nhấn tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh năm nay là công nghệ Super Hybrid System (SHS) – nền tảng được Omoda & Jaecoo xác định là trụ cột chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu duy trì ở mức cao, các dòng xe hybrid đang trở thành lựa chọn thực tế hơn đối với người tiêu dùng. Omoda & Jaecoo tập trung phát triển hệ thống hybrid theo hướng tối ưu đồng thời ba yếu tố: hiệu suất vận hành cao, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và quãng đường di chuyển dài.

Để kiểm chứng khả năng vận hành thực tế, thương hiệu sẽ tổ chức hành trình thử nghiệm (marathon) vào ngày 25–26/4, đi qua nhiều điều kiện giao thông khác nhau từ đô thị đến cao tốc, đường núi và khu vực nông thôn.

Các mẫu xe như Omoda C5 SHS-H hay Jaecoo J7 SHS-H sẽ được thử nghiệm thực tế nhằm cung cấp dữ liệu minh chứng cho hiệu quả công nghệ, thay vì chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật.

Đẩy mạnh công nghệ thông minh: VPD và trải nghiệm người dùng

Bên cạnh hybrid, Omoda & Jaecoo cũng giới thiệu công nghệ đỗ xe thông minh VPD (Valet Parking Driver) – một trong những xu hướng phát triển nhanh trong lĩnh vực xe thông minh. Khác với các hệ thống hỗ trợ đỗ xe truyền thống, VPD hướng đến khả năng tự động hóa cao hơn, cho phép xe tự tìm chỗ và thực hiện thao tác đỗ mà không cần can thiệp trực tiếp từ người lái.

Tại triển lãm, các khu trải nghiệm thực tế sẽ được thiết lập để khách hàng thử nghiệm công nghệ này, mang đến cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho khách hàng.

Omoda 4: sản phẩm hướng đến thế hệ người dùng mới

Cũng tại sự kiện, Omoda & Jaecoo sẽ ra mắt mẫu Omoda 4 – dòng xe được phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng trẻ.

Mẫu xe tập trung vào thiết kế tương lai và khả năng cá nhân hóa cao. Không chỉ là phương tiện di chuyển, Omoda 4 được định hướng trở thành một “không gian sống di động”, tích hợp các yếu tố công nghệ, giải trí và phong cách.

Từ tăng trưởng nhanh đến bài toán bền vững

Chuỗi hoạt động tại Bắc Kinh Auto Show cho thấy Omoda & Jaecoo đang chuyển từ giai đoạn “tăng trưởng nhanh” sang “tăng trưởng có chiến lược”. Việc đồng thời phát triển sản phẩm, công nghệ hybrid và các giải pháp xe thông minh cho thấy tham vọng xây dựng hệ sinh thái di chuyển toàn diện, thay vì chỉ cạnh tranh ở từng dòng xe riêng lẻ.

Trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới ngày càng cạnh tranh, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng đi kèm với chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng sẽ là yếu tố quyết định vị thế của thương hiệu trong dài hạn.

Omoda & Jaecoo đến Việt Nam với chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển dịch sang xe hybrid cũng đang dần rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và hạ tầng sạc điện chưa đồng bộ. Các sản phẩm như Jaecoo J7 PHEV (SHS) hay Omoda C5 SHS-H được định vị như giải pháp “xe điện không sạc”, kết hợp ưu điểm của xe xăng và xe điện, phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế tại thị trường trong nước. Điều này cho thấy chiến lược toàn cầu của Omoda & Jaecoo đang có sự liên kết chặt chẽ với định hướng phát triển tại Việt Nam, nơi hybrid được xem là bước chuyển tiếp hợp lý trước khi xe điện hoàn toàn phổ biến.

Bên cạnh đó, thương hiệu khẳng định mạnh mẽ chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” thông qua các hành động cụ thể như: liên tục giới thiệu các mẫu xe mới, xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng với những cam kết nổi bật như bảo hành lên đến 1 triệu km, cung cấp phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Hưng Phú (Hưng Yên), dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây là những minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển lâu dài của Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt Nam.