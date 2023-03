‘Ôm hận’ vì bị triệt sản, chú chó kiên trì ‘hành hạ’ bác sĩ thú y suốt 3 năm

Chó luôn được khen ngợi là loài động vật thông minh, tình cảm và trung thành. Nhưng ít ai ngờ rằng những chú cún đáng yêu cũng rất hay giận dỗi, không những thế còn… thù dai. Câu chuyện được vị bác sĩ họ Trần sống tại thị trấn Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc chia sẻ dưới đây khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.

Mối “thâm thù” đặc biệt này bắt nguồn từ năm 2019, khi bác sĩ Trần tiếp nhận điều trị cho chú chó. Theo lời của người chủ, chú chó này bị thương do đánh nhau với con chó khác. Sau khi chăm sóc vết thương, bác sĩ Trần đã khuyên người chủ nên triệt sản cho thú cưng để chúng bớt nghịch ngợm, phá phách.

Trước lời gợi ý của bác sĩ, người chủ đã không do dự mà đồng ý. Thế là chú chó này cứ thế “mất đời trai” trong sự ấm ức, tức giận. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên cái kết câu chuyện lại không được như thế.

Chú chó đang nằm trước cửa đợi "kẻ thù" của mình đi qua.

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, chú chó đã ôm mối hận trong lòng và liên tục “trả đũa” bằng cách sủa inh ỏi mỗi khi vị bác sĩ này đi ngang qua nhà. Điều đáng nói, con đường ông Trần đi làm phải đi qua nhà chú chó. Mỗi lần vị bác sĩ gần đến nơi, chú chó kia sẽ phục sẵn ở cửa, nhe nanh sủa inh ỏi.

Không chỉ là tiếng sủa người lạ thông thường, giọng điệu của chú chó này chất chứa đầy sự oán giận và hung dữ khiến ông Trần nơm nớp lo sợ một ngày nào đó nó sẽ nhảy vào ông mà cắn xé.

Gương mặt đầy phẫn nộ của chú chó mỗi khi nhìn thấy bác sĩ Trần đi ngang.

Không chỉ dừng lại ở một vài lần, trong suốt 3 năm, ngày nào con vật cũng đứng sủa ở cửa để hăm dọa trả thù ông Trần khiến ông vừa buồn cười vừa lo sợ. Mặc dù vị bác sĩ này đã cố gắng lại gần con vật để xin lỗi và làm lành, nhưng có vẻ ông vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ chú chó.

Đây không phải trường hợp duy nhất, trước đó một vị bác sĩ thú y cũng từng bị chú cho do mình triệt sản trả thù. Được biết, chú chó trong câu chuyện này thậm chí còn đến tận cửa phòng khám, sủa inh ỏi như đang “mắng chửi” bác sĩ thú y. Cũng may, vị bác sĩ chỉ phải chịu đựng tình trạng này trong 3 tháng, ngắn hơn rất nhiều so với bác sĩ Trần ở trên.

Một chú chó "thù dai" khác cũng từng gây bão cộng đồng mạng.

(Tổng hợp)