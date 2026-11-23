Hưởng ứng Black Friday 2026, ngân hàng Phương Đông (OCB) triển khai chương trình "Đại tiệc săn sale – Thẻ bung deal khủng", mang đến nhiều quyền lợi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế. Bên cạnh chính sách hoàn tiền cộng thêm khi mua sắm, khách hàng còn có cơ hội nhận thưởng thông qua các hoạt động tương tác trên fanpage chính thức ngân hàng.

Ưu đãi chồng ưu đãi – Mua sắm càng vui, hoàn tiền càng lớn

Black Friday là một trong những sự kiện mua sắm được mong chờ nhất năm, khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá. Ngoài mức chiết khấu trực tiếp từ nhà bán lẻ, việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp còn giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí và gia tăng lợi ích trên mỗi giao dịch.

OCB gia tăng lợi ích mua sắm dịp Black Friday với loạt ưu đãi hoàn tiền dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế.

Đón đầu xu hướng này, OCB triển khai chương trình hoàn tiền cộng thêm dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế trong ba ngày cao điểm từ 27/11 đến 29/11/2026. Cụ thể, khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hợp lệ từ 1 triệu đồng có cơ hội nhận thêm 100.000 đồng; với giá trị từ 2 triệu đồng, mức hoàn tiền tăng lên đến 300.000 đồng, theo điều kiện chương trình.

Đáng chú ý, khoản ưu đãi trên được áp dụng bên cạnh các quyền lợi hoàn tiền hiện có của từng dòng thẻ. Cụ thể, thẻ OCB Mastercard World 2in1 có mức hoàn tiền lên đến 5 triệu đồng/tháng, trong khi dòng thẻ OCB Mastercard Platinum và OCB Mastercard Lifestyle mang đến ưu đãi lên đến 1,5 triệu đồng theo chính sách tương ứng.

Như vậy, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng OCB, khách hàng có thể tận dụng đồng thời ba lớp lợi ích: giảm giá từ thương hiệu, hoàn tiền theo đặc quyền thẻ và ưu đãi cộng thêm trong dịp Black Friday tùy theo điều kiện áp dụng.

Sự kết hợp này giúp gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch, đồng thời mang đến thêm lựa chọn để người tiêu dùng tối ưu ngân sách mua sắm, thay vì chỉ tập trung vào mức giảm giá của sản phẩm, việc cân nhắc các quyền lợi thanh toán cũng là cách để khách hàng quản lý chi tiêu hiệu quả hơn, đặc biệt với những khoản mua sắm có giá trị lớn.

Check-in cùng OCB, nhận thưởng mỗi ngày

Song song với chính sách hoàn tiền, OCB tổ chức chuỗi minigame trên fanpage chính thức của ngân hàng xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, mang đến cơ hội nhận thưởng cho khách hàng khi chia sẻ trải nghiệm mua sắm bằng thẻ.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, khách hàng còn có cơ hội nhận thưởng tiền mặt mỗi ngày khi chia sẻ khoảnh khắc mua sắm cùng thẻ tín dụng OCB

Với cách thức tham gia đơn giản: check-in cùng thẻ OCB tại địa điểm mua sắm hoặc ghi lại khoảnh khắc thanh toán, sau đó đăng hình ảnh tại phần bình luận của bài viết minigame trên fanpage OCB, gắn thẻ fanpage và sử dụng hashtag #OCBBlackFriday theo thể lệ. Với cách thức tham gia đơn giản: check-in cùng thẻ OCB tại địa điểm mua sắm hoặc ghi lại khoảnh khắc thanh toán, sau đó đăng hình ảnh tại phần bình luận của bài viết minigame trên fanpage OCB, gắn thẻ fanpage và sử dụng hashtag #OCBBlackFriday theo thể lệ.

Mỗi ngày, ngân hàng sẽ lựa chọn 10 khách hàng may mắn đáp ứng đầy đủ điều kiện để trao thưởng 100.000 đồng/người, chuyển trực tiếp vào tài khoản OCB. Người tham gia cần có tài khoản tại ngân hàng để nhận giải. Với hình thức tương tác gắn liền trải nghiệm thực tế, hoạt động không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho chương trình mà còn khuyến khích khách hàng chia sẻ những khoảnh khắc mua sắm thú vị trong dịp mua sắm lớn nhất năm.

Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch thanh toán không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu mà còn mang lại những giá trị thiết thực và niềm vui cho khách hàng. Thông qua việc mở rộng các chương trình ưu đãi và đặc quyền dành cho chủ thẻ, OCB hướng đến nâng cao trải nghiệm thanh toán, khuyến khích thói quen chi tiêu thông minh và gia tăng sự gắn kết lâu dài với khách hàng."

Khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu chi tiết về điều kiện giao dịch, chính sách hoàn tiền và thể lệ nhận thưởng thông qua trang website, fanpage chính thức của OCB hoặc liên hệ hotline ngân hàng để được tư vấn.