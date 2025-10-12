Ở Việt Nam có thứ to bằng cái cặp táp nhưng khắc chế được ngập lụt, rẻ hơn sửa thủy kích hàng chục lần

Chịu ảnh hưởng từ nhiều đợt mưa lớn, nước đã dâng cao ở nhiều tỉnh thành miền trung và phía bắc Việt Nam và nhấn chìm nhiều tài sản của người dân, trong đó có ô tô. Tuy nhiên, một đơn vị ở Việt Nam đã sáng chế ra một sản phẩm có thể giúp bảo vệ ô tô trong những đợt nước dâng cao.

Sản phẩm này là Túi bạt Covo do công ty Hoa Lộc Thành của Việt Nam phát triển và sản xuất. Sản phẩm này đã từng xuất hiện trong chương trình gọi vốn Shark Tank Việt Nam và được các nhà đầu tư quan tâm.

Túi bạt Covo có thể nâng xe lên khỏi mặt nước.

Covo là một sản phẩm bạt chống ngập dành cho ô tô, được mô tả là một "túi nổi" có khả năng bao bọc toàn bộ thân xe, giữ cho xe nổi trên mặt nước trong tình huống ngập lụt.

Hà Phước Thành là nhà sáng lập và CEO của công ty sản xuất túi bạt Covo; anh từng cho biết ý tưởng xuất phát từ việc chứng kiến xe của bạn bè bị ngập khi sống ở nước ngoài và mong muốn có giải pháp bảo vệ tài sản trong mùa mưa lũ.

Túi được thiết kế sẵn vị trí đỗ xe.

Túi được làm bằng chất liệu có khả năng "ngăn nước tuyệt đối" và được gia công bằng phương pháp ép chống thấm. Ngoài ra, chất liệu làm bạt còn có có khả năng chống cháy và chống tia UV, giúp bảo vệ xe tốt hơn trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Túi Convo hoạt động dựa trên nguyên lý lực đẩy của không khí/bạt và lực nổi tạo thành khi nước bao quanh. Theo thông tin được công bố, bạt Covo đã trải qua thử nghiệm mô phỏng tình huống ngập nước thực tế. Kết quả cho thấy túi bạt Covo hoàn toàn đủ khả năng nâng một chiếc Mitsubishi Triton nặng khoảng 1,8 tấn nổi trên mặt nước.

Thử nghiệm công khai cho thấy túi có thể nâng một chiếc xe nặng gần 2 tấn.

Về thiết kế, túi bạt này được kẻ sẵn vạch đỗ xe; người dùng cần đỗ xe vào đúng vị trí này rồi làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất là có thể bọc bảo vệ xe. Theo giới thiệu, phần vạch kẻ đỗ xe cũng được gia cường với độ dày gấp đôi. Cùng với đó, túi bạt Covo cũng được trang bị sẵn dây an toàn, vừa xếp gọn các góc của túi, vừa có khả năng cố định xe.

Điều thú vị là túi bạt này có thể gấp lại rất gọn gàng với kích thước ước tính chỉ bằng một chiếc cặp xách tay (cặp táp), có thể dễ dàng cất giữ khi không dùng tới.

Túi có thể gấp gọn, kích thước chỉ ngang một chiếc cặp táp.

Trên thực tế, túi bạt Covo không phải là sản phẩm đầu tiên trên thế giới. Từ khoảng năm 2015, một số nước như Philippines, Mỹ hay Trung Quốc đã xuất hiện các loại túi bạt chống nước "carbag" hay "flood guard" có kích thước lớn, có thể bao bọc toàn bộ xe, làm bằng chất liệu nilon hoặc bạt lớn và được người dùng tại những khu vực thường xuyên có bão lũ sử dụng.

Khi trình bày trên Shark Tank (năm 2021), sản phẩm được định giá từ khoảng 4,2 triệu đến 5,3 triệu đồng tùy kích thước xe; tại thời điểm đó, Covo mới bán được 9 chiếc nhưng thu hút đề nghị đầu tư từ nhiều "cá mập" và cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một số nhà đầu tư trên chương trình.

Túi được thiết kế với dây cố định.

Tham khảo nhanh, túi bạt Convo hiện được bán với giá từ khoảng 4,5 triệu đồng đến 5,6 triệu đồng, tùy kích thước. Túi được thiết kế với 3 kích cỡ, bảo vệ được từ xe 4 chỗ cỡ nhỏ đến xe 7 chỗ, hay cả xe bán tải.

Mức giá của túi cao hơn so với việc sử dụng các loại bạt khác, nhưng điểm cộng là túi bạt Covo được thiết kế chuyên dụng cho mục đích chống nước khi nước dâng, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn. So với việc sửa chữa khi bị thủy kích với chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, mức giá của các loại túi chuyên dụng này vẫn được xem là món đầu tư xứng đáng.