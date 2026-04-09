Ở Việt Nam có một con vật được gọi là “cục dzàng", người nước ngoài phải quay vlog vì "về nước kể sợ không ai tin"

Nếu bạn từng nhìn thấy hình ảnh những chú chó được ngồi trong giỏ xe đạp, được chở bởi một người đàn ông lớn tuổi cùng đi hóng gió; hay cảnh các em cún cưng ngồi im ru trên yên xe đạp điện cùng các bà, các mẹ đi chợ,... thì đích thị bạn đang sống ở Việt Nam.

Ở đây, chó không chỉ là vật nuôi. Chó còn là “con”, là “em bé”, là “cục dzàng”, một thành viên trong gia đình đúng nghĩa. Thậm chí, nhiều gia đình còn đùa rằng cưng các boss hơn cả con ruột vì đi đâu cũng mang theo, làm gì cũng phải nghĩ đến đầu tiên.

Mới đây, trên MXH, một tài khoản TikTok cũng tổng hợp lại các khoảnh khắc của những chú chó ở Việt Nam cùng chủ của mình. Hình cảnh các ““cục dzàng” từ đi chợ, tập thể dục đến cả theo chủ đi bán hàng, đi dạo phố,... đều khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu và chill hết mức.

Tài khoản TikTok này cũng để lại bình luận ngưỡng mộ vì cách người Việt đối xử với thú cưng của mình. “Họ thực sự coi thú cưng là một phần của gia đình: cho cún cưng ăn, chăm sóc ân cần và rất nhiều tình yêu thương, thậm chí còn đưa đi tham cùng các hoạt động thường ngày. Càng dễ thương hơn với cách họ mang cho trên xe tay ga hoặc xe đạp. Những chú chó cũng như đã quen với điều này và trở nên chuyên nghiệp khi đi chơi với chủ nhân của chúng như vậy”.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình cho rằng ở Việt Nam, những gia đình nuôi thú cưng đều mặc nhiên coi đó là “con út” trong gia đình. Buổi sáng theo chân chủ đi chợ, nằm gọn trong giỏ xe, lâu lâu ló đầu ra ngó nghiêng như đang “giám sát” tình hình. Có bé còn được các bà, các mẹ thủ thỉ nói chuyện suốt cả quãng đường, kiểu: “Ngồi ngoan nhé, lát về mẹ cho ăn ngon”.

Những chú chó theo chủ đi chợ, đi bán hàng

Và cũng trở thành "bạn đồng hành" từ đi tập thể dục, đi dạo công viên, hóng mát,...

Không chỉ dừng lại ở chuyện đi chợ hay dạo phố, nhiều “cục dzàng” còn theo chủ đi làm, đi bán hàng. Những hình ảnh quen thuộc như một chú chó nằm ngoan dưới quầy, thỉnh thoảng vẫy đuôi chào khách; hay ngồi kế bên chủ giữa vỉa hè đông đúc, nhìn dòng người qua lại với vẻ mặt rất… chill, đã trở thành một phần rất đời thường. Có cảm giác như tụi nhỏ cũng “có việc làm” hẳn hoi, chỉ là công việc chính là… đáng yêu.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Toàn cục vàng với sổ đó không đó, sao mà không cưng cho được chứ”.

- “Ở nhà mình, ba mẹ mình cũng toàn kêu em cún là “con trai tui”. Còn con trai thật thì bị cho ra rìa. Nhưng mà cưng lắm, nuôi lâu năm rồi nên quấn quýt lắm”.

- “Nhỏ gái út nhà mình cũng vậy đó, nó được mẹ mình chở đi chợ suốt ngày, dễ thương lắm luôn”.

- “Đi đâu cũng phải mang tụi cún theo, sợ ở nhà tụi nhỏ buồn. Mà mẹ tui có gì cũng toàn thủ thỉ với tụi nhỏ không à. Đi ăn cỗ cũng xách phần ngon đem về, thi thoảng vắng nhà chút xíu là cuống cuồng lên. Cả nhà ai cũng cưng tụi nhỏ”.

Người Việt nuôi chó bây giờ không còn kiểu “thả rông là xong”, mà chăm từ ăn uống, tắm rửa đến sức khỏe. Những món như hạt, pate, snack không còn xa lạ; lịch tắm, cắt tỉa lông cũng được duy trì đều đặn. Có nhà còn đầu tư quần áo, phụ kiện theo mùa, trời lạnh có áo ấm, trời nắng có áo mỏng, nhìn thôi đã thấy được cưng chiều tới đâu.

Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người thích thú nhất vẫn là cách các “boss” được hòa vào đời sống gia đình, không có khoảng cách giữa người và thú cưng. Từ bữa cơm, giấc ngủ đến những chuyến đi chơi, đi dạo, lúc nào cũng có sự hiện diện của “con út bốn chân”.

Và thế là, ở Việt Nam, có một “kiểu sống” rất đặc trưng dành cho những chú chó: sáng theo chủ đi chợ, chiều hóng gió dạo phố, tối về ăn no ngủ kỹ. Một cuộc đời không deadline, không áp lực, chỉ có việc… làm “cục dzàng” đúng nghĩa.