Ở Việt Nam có chiếc xe điện đi 1 km 'đánh rơi' 1,6 triệu đồng, đi 1.500 km mất 40% giá trị: Giá quá hời?

Cách đây chưa lâu, một chiếc Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC đã được rao bán lại trong tình trạng rất tốt, sử dụng ít và có giá bán rất hấp dẫn.

Cụ thể, chiếc Mercedes-Benz EQS 580 này thuộc đời 2022, được chào bán với giá 3,5 tỷ đồng và mới đi được chưa đầy 1.500 km. So với giá niêm yết ban đầu 5,959 tỷ đồng, chiếc xe đang có mức giá thấp hơn 2,4 tỷ đồng.

Nếu tính theo quãng đường lăn bánh, giá trị xe mất đi khoảng 1,6 triệu đồng mỗi kilomet - một con số hiếm thấy trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Chiếc Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC đời 2022 được rao bán.

Được biết, chiếc xe được rao bán là phiên bản EQS 580 4MATIC, sản xuất năm 2022 và đăng ký năm 2024. Thông tin trên bài rao bán cho thấy đây là xe demo của hãng và đại lý, được sử dụng làm xe lái thử nên có quãng đường đi khá ít.

Trên thị trường xe cũ, các xe EQS 580 cùng đời 2022 cũng có mức giá từ khoảng 3,6 – 3,7 tỷ đồng, nhưng đồng hồ công-tơ-mét ở mức 15.000 – 40.000 km. Điều này cho thấy chiếc xe chỉ mới đi 1.500 km là trường hợp đặc biệt, gần như xe mới nhưng đã mất hơn 40% giá trị ban đầu.

Nội thất của xe loại bỏ gần như hoàn toàn nút bấm.

Hiện tại, Mercedes chưa xây dựng trạm sạc riêng tại Việt Nam; do đó, người sử dụng xe điện của hãng sẽ phải phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc của đơn vị ngoài, bên cạnh việc có thể tự sạc tại nhà.

Anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh xe sang tại TP.HCM, chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng phần lớn khách mua xe điện hiện nay là để trải nghiệm, ít di chuyển xa. Do đó, nhu cầu trên thị trường xe điện đã qua sử dụng vẫn khá thấp.

Trong khi đó, một chiếc Mercedes S 450 Luxury cũng đời 2022 dù sử dụng động cơ xăng và từng có giá lăn bánh khoảng 5,3 tỷ đồng, hiện vẫn giữ giá ở mức 3,9 tỷ, tương đương chỉ mất khoảng 26% giá trị, thấp hơn đáng kể so với chiếc EQS 580 được rao bán.

Cửa xe không viền, tạo cảm giác hiện đại.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz EQS 580 cũng là dòng xe sang, được định vị là “S-Class chạy điện”. Dòng xe này nói chung sở hữu ngôn ngữ thiết kế có tính khí động học cao với mặt ca-lăng kín, mâm đa chấu 21 inch, và tay nắm cửa ẩn. Xe trang bị hệ thống đánh lái bánh sau 4,5 độ, giúp cải thiện khả năng đánh lái trong không gian hẹp.

Nội thất xe mang phong cách tối giản và kỹ thuật số hóa, gần như loại bỏ hoàn toàn nút bấm cơ học. Điểm nhấn là màn hình Hyperscreen trải dài 56 inch, gồm ba phần: Màn hình lái 12,3 inch, màn hình trung tâm OLED 17,7 inch, và màn hình phụ bên ghế hành khách 12,3 inch.

Khoang cabin được bọc da Nappa, kết hợp gỗ và kim loại bóng, cùng nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Burmester 15 loa, điều hòa tự động 4 vùng, ghế có massage và sưởi, hai màn hình giải trí 11,6 inch ở hàng ghế sau, và cửa sổ trời toàn cảnh.

Một trong những đối thủ mạnh của Mercedes-Benz EQS chính là Porsche Taycan.

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, cho tổng công suất 516 mã lực, mô-men xoắn 858 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 4,3 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Phạm vi hoạt động theo công bố là 670 km mỗi lần sạc đầy.

Với trọng lượng gần 2,6 tấn, mẫu sedan này được đánh giá vận hành êm ái, tuy nhiên hệ thống đánh lái bánh sau có thể khiến hành khách hàng ghế sau dễ say xe khi vào cua gấp.

Hiện nay, một số đại lý đang bán EQS đời mới với giá gần 3,8 tỷ đồng.

Một thông tin đáng nhắc tới là tính đến thời điểm cuối năm 2025, giá bán Mercedes-Benz EQS 580 tại Việt Nam đã có sự điều chỉnh đáng kể so với khi ra mắt.

Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này hiện được bán ở mức 4,789 tỷ đồng, giảm hơn 1,1 tỷ đồng so với mức giá công bố ban đầu. Ngoài ra, các đại lý còn áp dụng ưu đãi chiết khấu khoảng 1 tỷ đồng, đưa giá thực tế xuống chỉ còn khoảng 3,789 tỷ đồng cho xe mới 100% chưa ra biển số.

Đây được xem là nỗ lực kích cầu trong bối cảnh phân khúc xe điện hạng sang cạnh tranh ngày càng gay gắt.