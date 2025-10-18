Ở tuổi 68, mẹ chồng tôi đòi đi bước nữa với người đàn ông làng bên, phản ứng của cả nhà ngoài sức tưởng tượng

Tôi về làm dâu đến nay đã được 12 năm. Mẹ chồng tôi đã 68 tuổi, góa chồng gần 10 năm. Từ ngày bố chồng mất, bà ở vậy, sớm hôm quanh quẩn trong căn nhà cũ, trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà, sáng đi chợ, tối về xem tivi một mình. Nhìn bà, tôi luôn có cảm giác cô đơn như một khoảng lặng trong ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào tiếng trẻ con.

Một buổi trưa, tôi vừa nấu cơm vừa nghe mẹ chồng thủ thỉ: “Hay là mẹ tính đi bước nữa, Xuân à… Ông Năm làng bên dạo này qua lại quan tâm, mẹ thấy cũng quý”. Tôi sững lại vài giây, con dao trên tay như trượt đi, không phải vì tôi sốc, mà vì biết tin này sẽ khiến cả nhà nổi giông bão.

Và đúng như tôi nghĩ, khi bà nói ra, chồng tôi – anh Lợi – gắt lên: “Mẹ đùa kiểu gì vậy? Ở tuổi này còn cưới xin gì nữa, người ta cười cho”. Cậu em chồng cũng phụ họa, cho rằng bà “chỉ dại dột” và “không nghĩ cho con cháu”. Họ nói bà sẽ bị người ta lợi dụng, rằng người đàn ông kia thực chất cũng chẳng tốt lành gì. Cả xóm nghe tin cũng xì xào, người thì thương hại, người thì dè bỉu.

Ảnh minh họa

Chỉ có tôi, chẳng hiểu sao, lại thấy thương bà vô cùng. Ở tuổi này, bà vẫn còn biết rung động, vẫn khao khát có người bầu bạn, chẳng phải là điều đáng trân trọng sao? Tôi nói với chồng: “Anh không sống một mình suốt 10 năm như mẹ đâu, nên đừng ép bà phải tiếp tục cô đơn”. Anh giận dữ bảo tôi đừng can thiệp vào, nói tôi không hiểu đạo làm dâu, không biết giữ thể diện cho gia đình.

Nhưng tôi vẫn chọn lặng lẽ ủng hộ mẹ. Tôi giúp bà sang làng bên vài lần, dọn dẹp chỗ ông Năm ở, chỉ để cảm nhận xem người đàn ông ấy có thật lòng không. Ông hiền, ít nói, thương mẹ chồng tôi thật, gọi bà là “món quà muộn của cuộc đời”. Tôi nghe câu ấy mà thấy cay nơi sống mũi.

Giờ thì trong nhà vẫn chia thành 2 chiến tuyến, chồng tôi và em chồng nhất quyết phản đối việc mẹ đi bước nữa. Chỉ có tôi là ủng hộ bà, bà cũng có vẻ rất quyết tâm. Tôi nên thuyết phục chồng như thế nào đây?