Ô tô vi phạm giao thông 96 lần, vì sao bây giờ chủ xe mới trình diện?

Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về lý do lái xe ô tô biển số 29A-647.21 vi phạm giao thông 96 lần mới trình diện.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đối với những lần vi phạm trên đều được hệ thống camera AI ghi nhận. Sau đó theo quy định, lực lượng CSGT đã gửi thông báo vi phạm tới chủ phương tiện được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội).
Tuy nhiên do xe đã mua, bán qua nhiều đời chủ nhưng chủ xe hiện tại không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên những thông báo vi phạm này không đến được với người chủ hiện tại đang sử dụng phương tiện.
Với người chủ ô tô ghi trên giấy chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT đã làm việc để xem xét xử lý về hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện.
Đồng thời, khi thấy sự bất thường đối với trường hợp vi phạm nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh và xác định được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).
CSGT làm việc và lập biên bản xử lý anh B. theo quy định với những hành vi vi phạm liên quan với số tiền 474.600.000 đồng.
Qua sự việc trên Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo khi mua, bán phương tiện đã qua sử dụng người dân cần thực hiện thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi theo quy định để tránh những phiền phức có thể xảy ra trong quá trình sử dụng và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Đồng thời, người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Tháng 7, ô tô 29A-647.21 bị camera trên tuyến ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ.
Toàn bộ 21 trường hợp đều xảy ra trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại các vị trí như khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và cổng Thi hành án dân sự tỉnh. Các điểm ghi nhận thuộc phường Vân Phú và phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Dữ liệu còn cho thấy mức độ vi phạm không giống nhau. Trong 21 lần, có 15 trường hợp chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h, 4 trường hợp vượt trên 20-35km/h và 2 trường hợp vượt từ 5 đến dưới 10km/h.
Các lỗi xuất hiện liên tục từ ngày 2/7 đến 30/7, tập trung nhiều vào sáng sớm và cuối chiều, tối. Trong 11 ngày chiếc xe bị ghi nhận vi phạm, có 7 ngày xuất hiện từ 2 lỗi trở lên.
Đặc biệt, không ít lần camera ghi nhận 2 lỗi chỉ cách nhau vài phút. Cụ thể, ngày 16/7, xe bị ghi nhận vượt tốc độ lúc 6h21 tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên và tiếp tục vi phạm lúc 6h28 tại Đồi Sơn Tinh. Như vậy, hai vi phạm chỉ cách nhau 7 phút.
Tương tự, tối 3/7, xe 2 lần vi phạm được ghi nhận lúc 19h33 tại cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và 19h39 tại khu vực Nguyễn Tất Thành gần đường Lê Lợi mới. Hai lần vi phạm cách nhau 6 phút. Và ngày 23/7, xe tiếp tục có 2 lỗi lúc 18h59 và 19h6 - chỉ cách nhau 7 phút.
Riêng ngày 23/7, phương tiện này bị ghi nhận 3 lần chạy quá tốc độ. Hai trong số đó thuộc nhóm vượt tốc độ quy định trên 20-35km/h. Rồi ngày 21/7, xe cũng 3 lần vi phạm, vào các thời điểm 6h28, 17h34 và 19h. Trong đó, trường hợp lúc 17h34 thuộc nhóm vượt tốc độ trên 20-35km/h.