HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa, 4 người thương vong

ĐÌNH ANH |

Sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế ô tô 7 chỗ tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/11 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ I.4, thời điểm trên, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-289.8x chạy trên cao tốc theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km 377+150 thuộc địa phận xã Trường Lâm, ô tô này va chạm mạnh với xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-020.2x kéo theo rơ-moóc.

Ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa, 4 người thương vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô 7 chỗ có 6 người, gồm tài xế và 5 hành khách. Tài xế tử vong tại chỗ, 3 hành khách bị thương nặng. Phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, những người này di chuyển từ sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đang trên đường về Nghệ An thì gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trên làn đường chính giữa tuyến cao tốc, khiến giao thông hướng Hà Nội – Nghệ An bị tê liệt. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, tạo nên cảnh ùn tắc kéo dài gần 20km suốt nhiều giờ liền.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cục CSGT cùng đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TPHCM
Tags

vụ tai nạn

tỉnh Thanh Hoá

tai nạn

sân bay thọ xuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại