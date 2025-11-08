HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TPHCM

Hương Chi |

Hố có độ sâu khoảng 2,5m, miệng rộng dài 1m, nuốt chửng đất, đá, lớp nhựa đường, nhìn vào trong như một cái hang. Vụ việc xảy ra trên đường ĐT.743A (TPHCM).

Chiều 8/11, nhiều người đi trên tuyến ĐT.743A, đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), bất ngờ khi nhìn thấy một hố lớn giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, mặt đường ĐT.743A gần điểm giao với đường Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, bất ngờ bị sụt lún, tạo hố sâu.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TPHCM- Ảnh 1.

Hố lớn xuất hiện trên đường ĐT.743A

Theo quan sát của phóng viên, miệng hố dài khoảng 1m, toàn bộ lớp nhựa đường và đất bên dưới bị trượt xuống tạo ra hố sâu khoảng 2,5m. Cách miệng hố khoảng 1m có một đường cống thoát nước.

Nhìn vào bên trong hố giống như cái hang. Ngay sau khi phát hiện đường sụt lún thành hố, người dân sinh sống gần đó đã dùng vật cản, cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh né.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TPHCM- Ảnh 2.

Hố sâu khoảng 2,5m

Cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường ghi nhận, khẩn trương khắc phục sự cố trên tuyến đường kể trên, đảm bảo an toàn giao thông.

