Ô tô Trung Quốc vượt Thái Lan, ồ ạt đổ bộ Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sụt giảm ở cả nhập khẩu lẫn sản xuất, lắp ráp trong tháng 1/2025.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2025, cả nước đã nhập khẩu 7.226 ô tô nguyên chiếc, tương đương giá trị kim ngạch 163 triệu USD.

So với tháng 12/2024, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm 44% về lượng và 46,2% về giá trị. Nguyên nhân là do cuối tháng 1 rơi vào kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như nhập khẩu bị gián đoạn. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng 7,7% về lượng và 17% về giá trị.

Quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu ô tô vào Việt Nam trong tháng 1/2025 là Indonesia với 2.621 chiếc, tương đương 38 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm nhẹ về lượng và tăng về giá trị. Điều này chứng tỏ những chiếc ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ Indonesia có giá cao hơn tháng 1/2024.

Hiện nay, thị trường đang bán rất mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia gồm MPV, Crossover, có thể kể đến như Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, Toyota Wigo, Toyota Yaris Cross, Toyota Innova Cross hay Hyundai Stargazer, hay thậm chí là một số dòng xe từ Trung Quốc như OMODA C5. Trong đó, hai anh em nhà Mitsubishi đang có sức hút rất lớn.

Yếu tố gây chú ý trong tháng 1 là màn đổi ngôi giữa Trung Quốc và Thái Lan. Đây là lần đầu tiên số lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vượt Thái Lan để đứng thứ 2 trong số những quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 1, đã có 2.595 chiếc ô tô được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, giá trị đạt 72,7 triệu USD, tăng tới 37,66% về lượng và 60,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượng xe trên chỉ kém Indonesia đúng 26 chiếc. Dù thấp hơn về số lượng nhưng xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong tháng 1/2025 lại gấp đôi về giá trị so với xe nhập từ Indonesia. Nguyên nhân là do xe nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chủ yếu là ô tô bình dân, giá rẻ. Trong khi đó, Việt Nam thường nhập các mẫu xe tải có giá trị lớn từ Trung Quốc.

Việc Trung Quốc vượt qua Thái Lan về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam cũng là điều dễ nhận ra. Bởi trong thời gian ngắn, hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc đã ra mắt thị trường Việt Nam như BYD, Lynk & Co, Haima, GAC, Aion, Wuling,... cùng đa dạng loại xe từ động cơ đốt trong, xe điện cho đến hybrid, plug-in hybrid.

Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 3 về lượng xe xuất khẩu vào Việt Nam trong tháng 1/2025 với 1.631 chiếc, đạt giá trị kim ngạch 32,5 triệu USD. Hiện nay, các mẫu xe nhập từ Thái Lan về Việt Nam đa phần là xe bán tải, sedan hay các mẫu SUV: Toyota Camry, Honda HR-V, Honda Civic, Toyota Corolla Cross,...

Ở phía đối diện, mảng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) cũng bị chững lại sau quãng thời gian tăng tốc nửa cuối năm 2024. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, có khoảng 34.700 ô tô lắp ráp trong nước được xuất xưởng trong tháng 1/2025, giảm 10,2% so với tháng liền kề trước đó.

Có thể thấy, hiện tượng sụt giảm so với tháng liền kề chỉ mang tính chất thời điểm và đây cũng là điều quen thuộc từ nhiều năm nay khi ngành ô tô rơi vào các đợt nghỉ Tết kéo dài.