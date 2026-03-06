Ô tô tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, nhiều người bị thương: Tài xế qua lời kể của nhân chứng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h50' tối nay (6/3), Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh nhà bên đường ghi lại. Những góc quay khác nhau về vụ tai nạn khiến người xem không khỏi thảng thốt.

VietNamNat thông tin, thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông điều khiển ô tô con mang BKS: 30A- 536.XX đã tông vào hàng loạt ô tô, xe máy trên đường. Hiện trường có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết đã có nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng và xử lý vụ việc. Hiện số lượng chính xác phương tiện liên quan và tình trạng các nạn nhân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Bên cạnh đó, VOV News dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho hay, tài xế ô tô gây va chạm xuống xe làm việc với cơ quan chức năng có biểu hiện say xỉn. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.