Ô tô thay đổi thế nào sau trăm năm phát triển?

Năm 2026, Mercedes kỷ niệm 140 năm kể từ khi Carl Benz lần đầu vận hành chiếc Patent-Motorwagen, phương tiện hãng tuyên bố là “chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới”.

Tuy nhiên, quan điểm này từ lâu vẫn gây tranh luận trong giới yêu xe. Ngay cả Mercedes cũng thừa nhận lịch sử ô tô phức tạp hơn nhiều.

Benz Patent Motorwagen được Mercedes mô tả là mẫu ô tô đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: Mercedes)

Trên website chính thức, Mercedes cho biết ô tô không đột ngột xuất hiện vào năm 1886. Trước Carl Benz đã có nhiều phương tiện tiền thân, từ xe chạy bằng hơi nước đến các loại máy tự di chuyển mang tính thử nghiệm.

Một ví dụ thường được nhắc tới là xe ba bánh chạy bằng hơi nước của kỹ sư người Pháp Nicolas Joseph Cugnot, xuất hiện vào khoảng năm 1769 hoặc 1770, tùy theo tài liệu lịch sử.

Khi nhìn lại chiếc xe đầu tiền của Mercedes so với ngày nay, có thể thấy rõ hành trình tiến hóa dài của ôtô. Điều này cũng đặt ra câu hỏi: trong hàng trăm phát minh và cải tiến suốt hơn một thế kỷ, đâu là đổi mới có ảnh hưởng lớn nhất tới việc lái xe?

Ngành ô tô chứng kiến nhiều thay đổi, đột phá trong hành trình một đến hai thế kỷ phát triển. (Ảnh: Carscoops)

Ở giai đoạn đầu, mục tiêu chủ yếu là giúp ô tô có thể sử dụng thực tế. Bốn bánh mang lại độ ổn định tốt hơn. Vô lăng thay thế cần lái thô sơ. Bộ đề điện giúp người lái không còn phải quay máy bằng tay, việc từng dễ gây chấn thương.

Hộp số đồng tốc và hộp số tự động giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, khiến ôtô không còn chỉ dành cho người am hiểu cơ khí.

Thiết kế xe cũng thay đổi mạnh. Ô tô dần rời xa hình dáng xe ngựa, chuyển sang thiết kế khí động học. Kính chắn gió, thân xe kín và chắn bùn liền thân đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo xe.

Bước nhảy vọt về sức mạnh và tốc độ

Chiếc xe năm 1886 có công suất chưa tới 1 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 16 km/h. Ngày nay, ngay cả xe cỡ nhỏ phổ thông cũng mạnh hơn hàng trăm lần. Một số dòng cao cấp hiện đạt công suất khoảng 2.000 mã lực và có thể chạy trên 480 km/h.

Tuy nhiên, những con số này sẽ rất nguy hiểm nếu đi kèm mức an toàn như những chiếc xe đời đầu. Xe năm 1886 dùng lốp cao su đặc, mảnh và gần như không có hệ thống phanh. Cách giảm tốc chủ yếu là kéo cần tay để tạo ma sát lên dây đai truyền động.

Các cải tiến về an toàn phát triển mạnh trong nửa sau lịch sử ô tô. Dây an toàn, vùng hấp thụ xung lực, túi khí, hệ thống phanh ABS đã giúp cứu sống hàng triệu người.

Trong khi đó, các tiện nghi như điều hòa, trợ lực lái, định vị vệ tinh và hệ thống giải trí giúp việc lái xe trở nên dễ chịu hơn.

Ngành ô tô hiện tiếp tục chuyển mình với xe hybrid, xe điện. (Ảnh: Mercedes)

Ngành ô tô hiện bước vào giai đoạn chuyển đổi mới với xe hybrid, xe điện, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao và công nghệ tự lái. Mercedes cho biết sẽ cung cấp công nghệ tự lái cấp độ 4 trên mẫu S-Class mới ra mắt trong năm nay.

Một số người cho rằng công nghệ mới mang lại sự tự do, trong khi số khác lo ngại nó làm mất đi trải nghiệm lái xe truyền thống. Dù vậy, ngành ô tô vẫn đang tiếp tục thay đổi và được dự báo sẽ còn mạnh mẽ hơn trong tương lai.