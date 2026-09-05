HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô tải bị lật đè trúng xe máy, 2 vợ chồng tử vong

Ngọc Tú
|

Ô tô tải chở theo máy múc đang đi xuống dốc ở xã Mường Quàng (Nghệ An) thì bị lật đè trúng 2 xe máy khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Chiều 5/9, một cán bộ xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Ô tô tải lật đè xe máy tại Nghệ An làm 2 vợ chồng tử vong trong tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng cùng ngày (5/9) tại khu vực cuối Dốc Chuối (xã Mường Quàng).

Thời điểm trên, một ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống Dốc Chuối. Khi đến đoạn cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy do 2 vợ chồng ông Lô Văn L. (SN 1971, trú bản Pảo, xã Mường Quàng) điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến cả 2 vợ chồng ông L. tử vong.

Ô tô tải lật đè xe máy tại Nghệ An làm 2 vợ chồng tử vong trong tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Chiếc xe lật đè trúng 2 xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngoài 2 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 2 người đi xe máy phía sau và tài xế ô tô bị thương. Sau vụ việc, cả 3 nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

"2 vợ chồng tử vong đã được đưa về nhà lo thủ tục mai táng. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện", người thân của 2 nạn nhân nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tags

tai nạn giao thông

xã Mường Quàng

Nghệ An

ô tô tải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại