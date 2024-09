Ô tô rơi xuống nước, bạn cần có kỹ năng thoát hiểm như thế nào?

Hiểu về cơ chế chìm của ô tô

Trước khi đi vào chi tiết các kỹ năng thoát hiểm, việc hiểu rõ về cơ chế chìm của ô tô là cần thiết. Khi xe rơi xuống nước, xe sẽ không chìm ngay lập tức mà sẽ từ từ chìm. Quá trình này có thể mất từ vài giây đến vài phút tùy thuộc vào loại xe và tình trạng bịt kín của cửa xe. Trong khoảng thời gian này, việc hành động nhanh chóng và chính xác sẽ quyết định sự an toàn của bạn.

Khi xe vừa tiếp xúc với nước, hệ thống điện trong xe, bao gồm cả cửa sổ điện và khóa cửa, vẫn có thể hoạt động trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, càng nhiều nước tràn vào, áp suất bên ngoài và bên trong xe sẽ dần cân bằng, khiến việc mở cửa trở nên khó khăn hơn. Do đó, việc thoát ra khỏi xe càng sớm càng tốt là vô cùng quan trọng.

Giữ bình tĩnh và đánh giá tình huống

Trong mọi tình huống khẩn cấp, điều quan trọng nhất bạn và các thành viên trong xe phải giữ bình tĩnh. Hoảng loạn sẽ chỉ khiến con người mất khả năng suy nghĩ và hành động không còn chính xác. Ngay khi nhận ra xe đã lao xuống nước, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào việc thoát hiểm.

Tháo dây an toàn ngay lập tức

Ngay sau khi xe tiếp xúc với nước, việc đầu tiên bạn cần làm là tháo dây an toàn. Đảm bảo rằng tất cả hành khách trong xe cũng tháo dây an toàn để chuẩn bị cho quá trình thoát ra ngoài. Nếu có trẻ em trong xe, hãy ưu tiên giúp các cháu nhỏ tháo dây an toàn trước.

Mở cửa sổ càng sớm càng tốt

Cửa sổ là lối thoát nhanh nhất khi xe chìm trong nước. Khi xe vừa rơi xuống nước, hệ thống điện trong xe vẫn hoạt động trong vài giây đến vài phút, đủ để chúng ta hạ cửa sổ điện xuống. Hãy cố gắng mở cửa sổ ngay lập tức để tạo lối thoát.

Trong trường hợp cửa sổ điện không hoạt động hoặc xe đã chìm quá sâu, bạn cần sử dụng một dụng cụ thoát hiểm như búa thoát hiểm hoặc bất kỳ vật cứng nào để đập vỡ kính cửa sổ. Các kính bên hông xe thường dễ vỡ hơn so với kính chắn gió trước và kính hậu.

Nếu xe chưa hoàn toàn bị ngập và cửa sổ trời vẫn nổi trên mặt nước, đây có thể là lối thoát nhanh và hiệu quả hơn so với các cửa kính bên hông. Cửa sổ trời ít bị ảnh hưởng bởi áp suất nước hơn. Nếu không thể mở cửa sổ trời, bạn có thể sử dụng búa thoát hiểm hoặc các vật dụng cứng nhọn để đập vỡ kính chi tiết này.

Không cố gắng mở cửa ngay lập tức

Một sai lầm phổ biến là cố gắng mở cửa khi xe vừa rơi xuống nước. Tuy nhiên, áp suất nước bên ngoài sẽ ngăn cản bạn mở cửa khi xe chưa bị ngập hoàn toàn. Việc cố gắng mở cửa lúc này không chỉ làm mất thời gian quý báu mà còn khiến nước tràn vào nhanh hơn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc thoát qua cửa sổ.

Thoát ra ngoài và bơi lên bề mặt

Sau khi cửa sổ đã được mở hoặc kính đã bị đập vỡ, hãy nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong trường hợp có trẻ em hoặc người cao tuổi trong xe, hãy giúp những người này ra ngoài trước. Khi đã thoát ra khỏi xe, cố gắng bơi lên bề mặt nước càng nhanh càng tốt. Nếu nước đục và bạn không xác định được phương hướng, hãy theo dõi các bong bóng khí vì chúng luôn nổi lên phía trên.

Lời khuyên

Một trong những biện pháp phòng ngừa quan trọng là luôn có sẵn dụng cụ thoát hiểm trong xe, bao gồm búa thoát hiểm và dao cắt dây an toàn. Đặt những dụng cụ này ở vị trí dễ tiếp cận, chẳng hạn như hộp đựng đồ trước ghế phụ hoặc gần tay cầm.

Ngoài ra, tựa đỡ đầu trong xe cũng có thể trở thành công cụ hữu ích. Phần chi tiết này thường có chốt kim loại, tháo ra đơn giản. Thậm chí, những vật dụng có sẵn như gót giày, tuốc nơ vít, chai lọ cứng,... cũng có thể sử dụng vào việc đập kính giúp thoát hiểm.

Việc chuẩn bị sẵn các kỹ năng thoát hiểm khi ô tô lao xuống nước là vô cùng quan trọng. Bằng cách nắm vững các bước thoát hiểm, bạn có thể tăng cơ hội sống sót và bảo vệ những người thân yêu trong trường hợp khẩn cấp. Hãy luôn nhớ rằng, trong mọi tình huống, sự bình tĩnh, nhanh nhạy và chính xác, sẽ là yếu tố quyết định đến sự an toàn của chúng ta.