Honda cùng lúc ra mắt 7 mẫu xe máy mới tại Việt Nam: Có mẫu trang bị công nghệ chưa từng thấy

Trong ngày 7/9, Honda đã cùng lúc phát đi thông báo giới thiệu 6 mẫu xe máy mới tại thị trường Việt Nam. 6 mẫu xe này gồm một mẫu xe tay ga phổ thông và 5 mẫu mô tô phân khối lớn; bên cạnh thay đổi ở thiết kế, những mẫu xe này còn có những thay đổi về trang bị và công nghệ, giúp việc sử dụng xe trở nên thuận tiện hơn.

1. Honda Lead 125cc 2025

Thiết kế trên mẫu Honda Lead 125cc mới có sự khác biệt thấy rõ ở mặt nạ đầu xe. Thay vì có những chi tiết mạ crôm to bản, phiên bản mới dường như muốn gợi vẻ tinh tế với đường nét mảnh hơn. Bên cạnh mặt nạ đầu xe, Honda Lead 125cc mới cũng có thiết kế mặt đồng hồ khác, kết hợp cả analog và kỹ thuật số.

Honda Lead 125cc có cụm đồng hồ kết hợp giữa kỹ thuật số và analog.

Cùng với logo dòng xe LEAD kiểu mới, xe cũng có thêm các bản phối màu mới. Trên phiên bản Đặc biệt, Honda Lead 125cc có màu xanh xám, logo LEAD màu crôm vàng tương đồng với màu mâm xe. Màu đen nhám với các chi tiết vàng vẫn tiếp tục có mặt trên phiên bản Đặc biệt.

Về mặt công nghệ, ngoài hệ thống Smart Key vốn đã có trên nhiều đời xe trước, Honda Lead 125cc 2025 có cổng sạc Type C ở hộc để đồ phía trước trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp; ngoài ra, phiên bản Đặc biệt cũng đã được trang bị phanh ABS.

Honda dường như muốn nhắm tới nhóm khách hàng trẻ cho Lead 125cc.

Dựa trên các hình ảnh quảng cáo cho Honda Lead 125cc mới, có thể thấy hãng xe máy có thị phần lớn nhất Việt Nam dường như đang muốn nhắm tới đối tượng khách trẻ, khi hình ảnh luôn cho thấy sự cá tính, năng động và trẻ trung.

PHIÊN BẢN MÀU SẮC GIÁ ĐỀ XUẤT

(Gồm 8% GTGT) GIÁ ĐỀ XUẤT (Gồm 10% GTGT) Đặc biệt Xanh xám Đen 45.644.727 VNĐ 46.490.000 VNĐ Cao cấp Đỏ đen Xanh dương đậm 41.717.455 VNĐ 42.490.000 VNĐ Tiêu chuẩn Trắng ngọc trai 39.557.455 VNĐ 40.290.000 VNĐ

2. Honda CB650R

Honda CB650R là một mẫu xe phân khối lớn dòng Naked, được thiết kế theo phong cách Neo Sports Café. Với động cơ 649cc, Honda CB650R được xem là mẫu xe phân khối lớn hạng trung. Honda CB650R được bán với giá 256.990.000 VNĐ (gồm VAT).

Honda CB650R mới.

Tại phiên bản mới, Honda CB650R có đèn pha và ốp thân sau được tinh chỉnh nhẹ về mặt thiết kế tạo nét mới mẻ cho xe. Ngoài ra, Honda CB650R 2025 cũng được trang bị màn hình TFT 5 inch mới, có thể hiển thị rõ nét hơn ngay cả dưới ánh sáng ban ngày.

Điểm thay đổi mới nhất trên Honda CB650R 2025 là công nghệ Honda E-Clutch. Honda giới thiệu đây là "công nghệ ly hợp hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới dành cho xe mô tô nhiều cấp số". Honda E-Clutch giúp người lái xe bỏ qua thao tác trên tay côn để sang số.

Honda E-Clutch được giới thiệu là công nghệ đầu tiên trên thế giới.

Honda cho biết rằng E-Clutch được kích hoạt ngay từ khi xe khởi động; khi hoạt động, E-Clutch đưa ly hợp ở trạng thái ngắt một nửa, cắt phun nhiên liệu, kiểm soát bugi giúp xe sang số mượt mà.

Nếu người lái vẫn muốn cảm giác sử dụng côn tay như truyền thống thì vẫn có thể sử dụng côn tay như bình thường, hoặc tắt E-Clutch thông qua bảng điều khiển trên màn hình xe.

3. Honda CBR650R

Khác với Honda CB650R, Honda CBR650R là một mẫu phân khối lớn dòng Sport; mẫu xe này sử dụng chung khối động cơ 4 xilanh 649cc với Honda CB650R, cùng cho ra công suất 82,74 mã lực (ở 10.000 RPM) và mô men xoắn 63 Nm (ở 9.500 RPM). Honda CBR650R có giá 264.990.000 VNĐ (gồm VAT).

Honda CBR650R và CB650R là hai mẫu xe đầu tiên trang bị E-Clutch.

Ở trên phiên bản mới ra mắt, Honda CBR650R cũng có thay đổi nhẹ về mặt thiết kế, có thể thấy ở cặp đèn pha đôi và đuôi xe. Bên cạnh đó, Honda CB650R cũng sử dụng màn hình TFT 5 inch mới và có trang bị E-Clutch tương tự trên Honda CB650R. Trên thực tế, Honda CB650R và CBR650R là 2 mẫu xe đầu tiên được trang bị Honda E-Clutch.

4. Honda CB500 Hornet

Honda CB500 Hornet là một trong những cái tên mới trong phân khúc mô tô 500cc tại Việt Nam. Thực tế, mẫu xe này thay thế Honda CB500F đã từng được bán tại Việt Nam. Honda CB500 Hornet cũng là một mẫu Naked nhưng sử dụng động cơ 471cc với công suất 49,75 mã lực (tại 8.500 RPM) và mô men xoắn 43 Nm (tại 6.500 RPM).

Khác với động cơ 4 xilanh trên CB650R, Honda CB500 Hornet dùng động cơ 2 xilanh.

Về mặt trang bị, Honda CB500 Hornet có công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC giúp bánh sau không bị trượt khi mất độ bám - giả sử do tăng ga quá mạnh hoặc do di chuyển vào những nơi có độ ma sát thấp như cát, tuyết.

Cùng với đó, Honda CB500 Hornet còn được trang bị phuộc trước USD Showa SFF-BP 41mm, giảm xóc sau Showa, phanh đĩa đôi phía trước với kẹp phanh 4 piston. Honda CB500 Hornet cũng sử dụng màn hình TFT 5 inch.

Honda CB500 Hornet được bán với giá 184.990.000 VNĐ (gồm VAT).

5. Honda NX500

Honda NX500 được giới thiệu để thay thế CB500X.

Honda NX500 được giới thiệu nhằm thay thế mẫu Adventure CB500X đã bán lâu năm. Theo giới thiệu, NX trong tên xe đến từ "New X-over", được cắt nghĩa là New Crossover - Xuyên địa hình. So với CB500X, Honda NX500 dường như được thiết kế để có thể chạy vượt địa hình (off-road) tốt hơn.



So với Honda CB500X, NX500 nhẹ hơn 3kg nhờ một số cải tiến và trang bị mới, trong đó có bộ vành nhôm đúc. Trong khi đó, cặp phuộc trước USD Showa 41mm Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP) được cho là đã tinh chỉnh để xe có thể vận hành ổn định hơn.

Hệ thống phun xăng điện tử trên Honda NX500 được tinh chỉnh để tăng tốc tốt hơn.

Tương tự CB500 Hornet, Honda NX500 cũng có hệ thống phun xăng với cài đặt mới để có thể tăng tốc tốt hơn. Ngoài ra, màn hình TFT 5 inch cũng là trang bị mới bên cạnh thiết kế khác biệt so với CB500X.

Honda NX500 sẽ có giá 194.290.000 VNĐ (gồm VAT).

6. Honda CBR500R

Cũng thuộc dòng Sport như CBR650R, nhưng Honda CBR500R sử dụng chung khối động cơ 2 xilanh với NX500 và CB500 Hornet. Dù cùng dung tích và có số xilanh giống nhau, khối động cơ 471cc trên CBR500R, NX500 và CB500 Hornet có công suất nhỉnh hơn so với trên Rebel 500 hay CB500X - 47 mã lực tại 8.600 RPM.



Honda CBR500R.

Honda CBR500R mới gây ấn tượng với thiết kế đèn pha và đèn hậu mới, đi kèm các chi tiết thân xe được thiết kế lại cho thon gọn hơn. Màn hình TFT 5 inch và hệ thống phun xăng tương tự các mẫu xe chung động cơ vừa nêu.

Tại Việt Nam, Honda CBR500R có giá 192.990.000 VNĐ (gồm VAT).

7. Honda CRF1100L Africa Twin

Honda CRF1100L Africa Twin bản Tiêu chuẩn.

Năm nay, Honda mang thêm một phiên bản nữa cho Africa Twin; mẫu xe giờ được bán với 2 phiên bản là Honda CRF110L Africa Twin và Honda CRF110L Africa Twin Adventure Sports. Đây được xem là mẫu Adventure đầu bảng của hãng, sử dụng động cơ 2 xilanh có dung tích 1.084cc.

Honda CRF1100L Africa Twin bản Adventure Sport.

Thế hệ mới được điều chỉnh để tăng công suất, trang bị phuộc mới có khả năng điều chỉnh khi đang vận hành, đi kèm với đó là lốp không săm, kính chắn gió 5 mức điều chỉnh. Bánh trước của xe sử dụng vành 19 inch (nhỏ hơn 2 inch so với đời trước), kèm lốp 110/80-19 (đời trước là 90/90-21); hành trình giảm xóc trước và sau cũng giảm xuống còn 210/200m.

Honda cho biết rằng chiều cao yên xe được hạ xuống 820mm hoặc 840mm để phù hợp với khách hàng Việt Nam.

Bản Tiêu chuẩn của Honda CRF1100L Africa Twin có giá 640.990.000 VNĐ, trong khi bản Adventure Sport có giá 720.990.000 VNĐ; mức giá này đều bao gồm VAT.