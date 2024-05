Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh

Cụ thể, trong quý 1/2024, cả nước đã nhập khẩu 5.821 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.



Trong quý 1/2024, đã có 32.272 ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam. Ảnh minh họa

Không chỉ thế, Trung Quốc còn đứng đầu vị trí thị trường được nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30,52 tỷ USD, tăng tới 29,3% (tương ứng tăng 6,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 35,87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong khi đó, tại 2 thị trường thường xuyên dẫn đầu nhập khẩu về Việt Nam là Indonesia và Thái Lại bị sụt giảm. Theo đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia là 14.762 chiếc, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2023 và Thái Lan chỉ còn 10.420 chiếc, giảm mạnh 50,5%.

Tính chung, trong quý 1/2024, đã có 32.272 ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 26.655 chiếc, chiếm tới 83% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam, nhưng giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 4/2024 ước đạt 12.500 chiếc, giá trị 244 triệu USD. Trước đó, trong tháng 3, số lượng xe nhập khẩu là 15.860 chiếc, giá trị kim ngạch 330 triệu USD. Như vậy, so với tháng liền kề, ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2024 giảm 21,2% về lượng và 26,1% về giá trị.

Như vậy, trong tháng 4/2024 có tổng cộng 38.200 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam, giảm 6% so với tháng 3/2024 nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 25.700 chiếc, tăng 3,6% so với tháng 3/2024 (24.800 chiếc) và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 88.300 chiếc, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Từ những con số nêu trên cho thấy, xu hướng thị trường và xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây chủ yếu là những mẫu xe giá rẻ, giá trị trung bình chỉ 19.500 USD/chiếc (xấp xỉ 495 triệu đồng).