Quyết đấu tại thị trường Việt Nam, một ông lớn ô tô đến từ Trung Quốc tung dịch vụ ấn tượng

Hiện nay, chỉ cần trên 300 triệu đồng, tương đương trên 12.000 USD, người Việt giờ đây đã có thể sở hữu một chiếc ô tô cỡ nhỏ để chở cả gia đình về quê, đi du lịch, vừa an toàn lại không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như nắng, gió, mưa, bụi,...



Hình thức du lịch tự túc bằng ô tô cá nhân cũng phát triển, được nhiều người tìm đến với thời gian di chuyển dài hơn, quãng đường xa hơn.

Rủi ro khi đi đường dài

Di chuyển bằng ô tô cá nhân mang lại sự thoải mái và linh hoạt, nhưng khó tránh khỏi những rủi ro không mong muốn trên đường. Dù ô tô ngày nay đã có độ bền rất cao, nhưng việc liên tục hoạt động trong thời gian dài, trên quãng đường xa có thể khiến chiếc xe gặp phải những sự cố bất ngờ không thể đoán trước và cả những lỗi phát sinh do thiếu kinh nghiệm sử dụng xe của những người trẻ và sở hữu lần đầu.

Sự cố liên quan tới xe có thể kéo theo biết bao hệ lụy khác. Không ít tình huống “dở khóc, dở cười” đã xảy ra khi nhiều gia đình rơi vào cảnh “vất vưởng” trên đường hoặc thậm chí bỏ dở cả chuyến đi mà họ đã ấp ủ trong thời gian dài. Bất cứ sự cố nào cũng sẽ khiến trải nghiệm của chuyến đi thiếu trọn vẹn.

Yếu tố quan trọng nhất để tránh rủi ro là sự chuẩn bị. Trước mỗi chuyến đi, chiếc xe cần được bảo dưỡng tổng thể tại các xưởng dịch vụ chính hãng để có được trạng thái tốt nhất trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, chủ xe cũng cần trang bị bộ kiến thức cần thiết để xử lý những sự cố nhỏ, nằm trong khả năng kiểm soát.

Hãng xe Trung Quốc mang đến nhiều dịch vụ

Lynk & Co ra mắt vào năm 2016, là một liên doanh đến từ Trung Quốc. Tại Việt Nam, thương hiệu này cũng đã ra mắt 1 số sản phẩm và có kế hoạch nối dài dải sản phẩm của mình tại thị trường trong nước.

Quyết tâm dấn thân vào miếng bánh màu mỡ tại Việt Nam, thương hiệu này đã dành nhiều thời gian để nắm bắt các xu hướng sử dụng xe của người Việt. Điều đó thể hiện rõ nhất qua chính sách bảo hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng mà hãng công bố.

Gần đây nhất, Lynk & Co công bố chương trình Roadside Assistance (RSA). Đây là dịch vụ trực tiếp hỗ trợ, xử lý những sự cố bất ngờ trên đường như thay lốp dự phòng, vá lốp, đấu ắc-quy trong trường hợp hết điện hoặc mua xăng giúp khách hàng,... Dịch vụ này hữu ích cho những khách hàng lần đầu sở hữu xe, chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng xe và xử lý các tình huống bất ngờ.

Đối với những sự cố phức tạp hơn, hãng còn có thêm dịch vụ hỗ trợ cẩu, kéo xe tới các xưởng bảo dưỡng chính hãng gần nhất hoàn toàn miễn phí. Cả hai dịch vụ trên đều được Lynk & co phục vụ 24/7 cho khách hàng ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài 2 xưởng dịch vụ Lynk & Co chính thức đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chủ xe có thể tiếp cận hoặc được hỗ trợ bởi hệ thống gần 100 xưởng dịch vụ trải dài trên toàn quốc của Savico. Lý do là bởi Lynk & Co là thương hiệu nằm trong cùng hệ thống với nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam - Tasco Auto (sở hữu Savico).

Khách hàng cũng có thể đặt lịch bảo dưỡng xe tại nhà hoặc điểm đỗ xe của khách hàng có điều kiện phù hợp, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị trước mỗi chuyến đi xa.