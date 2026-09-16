Ô tô Mercedes tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở TPHCM

Ô tô Mercedes bất ngờ lao vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, TPHCM, khiến một số người bị thương, giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Khoảng 11 giờ ngày 16/9, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Sơn, TPHCM.

Hình ảnh vụ tai nạn do người đi đường chụp lại.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về An Sương. Khi đến khu vực đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ để qua đường.

Lúc này, ô tô Mercedes lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ lao tới, tông vào nhiều xe máy. Chiếc ô tô cuốn một số phương tiện vào gầm rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều người đi xe máy bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường sau đó.

Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, 3 xe máy nằm dưới bánh ô tô, một số phương tiện bị hư hỏng, biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Trường Chinh qua khu vực hiện trường ùn tắc nghiêm trọng.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiến hành di dời ô tô khỏi hiện trường. Giao thông qua khu vực sau đó dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn và tình trạng cụ thể của các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.