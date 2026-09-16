HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô Mercedes tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở TPHCM

Nguyễn Dũng
|

Ô tô Mercedes bất ngờ lao vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, TPHCM, khiến một số người bị thương, giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Khoảng 11 giờ ngày 16/9, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Sơn, TPHCM.

Hình ảnh vụ tai nạn do người đi đường chụp lại.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về An Sương. Khi đến khu vực đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ để qua đường.

Lúc này, ô tô Mercedes lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ lao tới, tông vào nhiều xe máy. Chiếc ô tô cuốn một số phương tiện vào gầm rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều người đi xe máy bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường sau đó.

Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, 3 xe máy nằm dưới bánh ô tô, một số phương tiện bị hư hỏng, biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Trường Chinh qua khu vực hiện trường ùn tắc nghiêm trọng.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiến hành di dời ô tô khỏi hiện trường. Giao thông qua khu vực sau đó dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn và tình trạng cụ thể của các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vụ 2 nữ sinh lớp 9 đi xe máy bị tai nạn, 1 người tử vong: Mải chỉnh dép nên tự ngã
Tags

Mercedes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại