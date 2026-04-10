HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô Mercedes G63 tông cụ ông đi bộ sang đường tử vong ở Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News |

Khi đi trên đường Đào Tấn, chiếc ô tô hiệu Mercedes G63 màu đen tông trúng cụ ông hơn 90 tuổi đang đi bộ sang đường khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 5h20 ngày 10/4, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đi bộ tử vong tại chỗ xảy ra trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 , màu đen (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính người điều khiển) đi trên đường Đào Tấn theo hướng đi Kim Mã.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước cửa tòa nhà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ô tô này va chạm với ông D.N.O. (SN 1935, trú tại Hà Nội) đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến ông D.N.O. tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, tài xế ô tô để lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 10/12/2025, tại Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn khiến người phụ nữ băng qua đườn g tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h20 cùng ngày, tại Km 639+734, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua (xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị). Thời điểm trên, bà D.T.T (SN 1946, ngụ tại thôn 6, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) đi bộ băng qua đường thì bị ô tô tải mang biển kiểm soát 77h-101xx do ông Nguyễn Hữu D. (SN 1982, trụ tỉnh Gia Lai) cầm lái di chuyển theo hướng Nam - Bắc tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến bà T. chết tại chỗ. Công an xã Đông Trạch cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tags

tai nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:25
01:01
00:56
00:57
01:08
01:11
01:18
00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại