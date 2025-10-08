Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm

Trưa 8/10, thông tin trên Sài Gòn Giải Phóng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các bên liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tối 7/10 tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai).

Theo đó vào khoảng 21h40' tối ngày 7/10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, Gia Lai), đối tượng Đăng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (26 tuổi, cùng thôn). Trong lúc cãi vã, Sang dùng dao trong quán nhậu rượt đuổi đánh N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, N.Q.S. đi đến quán Xóm Nhậu (nằm trên đường Nguyễn Nhạc, xã Bình Dương) và có lời khiêu khích khiến Sang tức giận. Sang điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A lao về phía N.Q.S. Chiếc xe chạy thẳng vào quán, tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q. (SN 1970; mẹ chủ quán Xóm Nhậu) đang đứng bên trong.





Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong lúc 23h15' cùng ngày; N.Q.S. bị thương. Sau khi gây án, Sang rời khỏi hiện trường. Đến 5h30' sáng 8/10, sau khi được vận động, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Đoạn camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc hiện đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.