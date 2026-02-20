HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ô tô kéo lê xe máy gần 1 km, một người tử vong

Châu Tỉnh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra khoảng 0h ngày 20-2. Nhiều người phát hiện ô tô biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy biển số 86L1-1215 trước đầu xe, hướng từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô kéo lê xe máy gần 1km, một người tử vong - Ảnh 1.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân trong khu phố biển Phan Thiết

Xe máy bị kéo lê, ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa song chưa xảy ra cháy xe. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định ông L.V.C. (SN 1970, ngụ phường Phan Thiết) là người đi trên xe máy bị kéo lê, nằm bất động.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng ông C. đã tử vong. Từ hiện trường phát hiện người đàn ông nằm trên đường đến vị trí xe ô tô dừng lại sau khi kéo lê xe máy là khoảng 1km.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ tính chất vụ việc, cũng như các tình tiết liên quan.

