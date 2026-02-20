HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An sinh năm 1997

Duy Anh |

Sau khi cướp giật tài sản khiến một người phụ nữ ngã vào làn xe tải tử vong, nghi phạm bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 1.

Ngày 18/2, Công an phường Vị Thanh, TP Cần Thơ nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một phụ nữ sinh năm 1991 tử vong. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 2.

Ngay lập tức, các Tổ nghiệp vụ Công an phường cùng lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đã triển khai mũi nhọn truy xét theo dấu vết “nóng”.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 3.

Tài sản của nạn nhân tại hiện trường.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 4.

Bằng sự hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, chỉ sau vài giờ đồng hồ vây ráp, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ cùng phương tiện xe nhãn hiệu Sirius BKS 37C1-077.92 khi đang tìm cách lẩn trốn.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 5.

Bước đầu xác định đối tượng là Bùi Vĩnh An, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An - Ảnh 6.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông 2 bánh như xe máy, xe máy điện, xe đạp không nên đeo trang sức như dây chuyền, lắc tay (nếu có thì cần mặc áo khoác dài tay, trùm kín cổ), túi xách, các loại phụ kiện cầm tay để chủ động phòng ngừa với tội phạm cướp giật tài sản, bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

