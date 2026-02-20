Truy xét thần tốc, bắt Bùi Vĩnh An sinh năm 1997

Qua vụ việc trên, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông 2 bánh như xe máy, xe máy điện, xe đạp không nên đeo trang sức như dây chuyền, lắc tay (nếu có thì cần mặc áo khoác dài tay, trùm kín cổ), túi xách, các loại phụ kiện cầm tay để chủ động phòng ngừa với tội phạm cướp giật tài sản, bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.