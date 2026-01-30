Ô tô Honda có logo 'chữ H' mới

Honda Motor ra mắt logo “chữ H” mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mảng kinh doanh ô tô của hãng. Thiết kế hoàn toàn mới này thay thế logo cũ đã được sử dụng từ năm 1963.

Logo “chữ H” mới đại diện mảng kinh doanh ô tô của Honda. (Ảnh: Honda)

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Honda đang phát triển các dòng xe điện thế hệ tiếp theo, nổi bật là dự án Honda 0 Series. Dự án thể hiện quyết tâm của hãng trong việc tạo ra giá trị mới từ “con số không” , quay trở lại điểm khởi đầu của mình.

Logo mới, với hình ảnh gợi liên tưởng đến hai cánh tay dang rộng, không chỉ thể hiện cam kết mở rộng khả năng di chuyển mà còn phản ánh tinh thần không ngừng theo đuổi thách thức và đổi mới.

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chuyển mình mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa và công nghệ thông minh, logo mới được xem như “lần khai sinh thứ hai” của Honda. Hãng cam kết dẫn dắt giai đoạn chuyển đổi này bằng các công nghệ và ý tưởng tiên tiến, không bị ràng buộc bởi tư duy truyền thống.

Logo “chữ H” mới dự kiến xuất hiện trên các mẫu xe điện và xe hybrid chủ lực từ năm 2027. Ngoài việc sử dụng trên sản phẩm, Honda cũng sẽ áp dụng biểu tượng mới tại hệ thống nhà phân phối, trong các hoạt động truyền thông và lĩnh vực đua xe thể thao, nhằm đại diện cho toàn bộ mảng kinh doanh ô tô của mình.