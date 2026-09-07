HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, phường yêu cầu làm rõ

TIẾN THẮNG
|

UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh, làm rõ việc ô tô đỗ tại khu vực ngay tại nơi học sinh tập trung chào cờ.

Ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng có văn bản đề nghị xác minh, làm rõ thông tin về việc một ô tô đỗ tại khu vực học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3) tập trung trong thời gian thực hiện nghi thức chào cờ.

Theo đó, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc, xác định phương tiện và cá nhân liên quan.

Nhà trường cũng được yêu cầu làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy, quy định của trường cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn và tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không.

Ô tô đỗ sai quy định tại khu vực học sinh chào cờ gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô đỗ chình ình ngay trong khu vực học sinh tập trung chào cờ đầu tuần gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ video)

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu xác định có vi phạm, thiếu sót, hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và có hình thức xử lý, chấn chỉnh phù hợp theo thẩm quyền.

UBND phường yêu cầu nhà trường báo cáo kết quả xác minh về UBND phường trong ngày 7/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý, chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

Các trường được yêu cầu không để phương tiện dừng, đỗ tại những khu vực ảnh hưởng đến không gian hoạt động chung, trật tự, an toàn của học sinh; chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và an toàn của học sinh.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Việt Hưng được giao theo dõi, đôn đốc các trường thực hiện chỉ đạo; tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy khách sạn làm 2 người tử vong
Tags

Lý Thường Kiệt

Việt Hưng

chào cờ

phường Việt Hưng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại