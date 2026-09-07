Công an TP.HCM thông tin vụ cháy khách sạn làm 2 người tử vong

Công an TP.HCM cho biết vụ cháy xảy ra tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý khiến 2 người tử vong, 26 người được cứu an toàn.

Sáng 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy xảy ra tại DNTN Khách sạn Thùy Dương (số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì), khiến 2 người tử vong .

Lực lượng chức năng đã cứu được 26 người mắc kẹt. (Ảnh: PC07, Công an TP.HCM)

Theo PC07, lúc 5h9 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại khách sạn Thùy Dương và điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng huy động 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn Thùy Dương có quy mô một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng, gồm 19 phòng, trong đó có 16 phòng cho thuê và 3 phòng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã cứu được 26 người mắc kẹt, trong đó 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe và đều ổn định, không có trường hợp bị thương.

Diện tích cháy khoảng 12 m² trên tổng diện tích công trình 503 m². Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 491 m2 còn lại của khách sạn, đồng thời ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh, cứu được nhiều tài sản và phương tiện.

Trong quá trình cứu nạn, các tổ công tác tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và sử dụng xe thang để xác định vị trí đám cháy, mật độ khói cũng như tìm kiếm người mắc kẹt, đưa toàn bộ 26 người ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Công an TP.HCM đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và tổ chức tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn để chủ động xử lý khi xảy ra sự cố.