Ô tô điện Trung Quốc phát triển tới mức không tưởng: Mẫu xe giá rẻ đã có thể một lần sạc đi được 580km

Thương hiệu ô tô nhà nước Trung Quốc MG Motor đã sẵn sàng cung cấp công nghệ pin EV tiên tiến cho những người mua xe giá rẻ.

Trong sự kiện truyền thông diễn ra ngày 17/7, Tổng giám đốc bộ phận MG Chen Cui đã thông báo rằng mẫu xe điện MG4 sắp ra mắt sẽ là mẫu xe điện giá rẻ đầu tiên trên thế giới được trang bị pin bán rắn, một công nghệ cho đến nay chỉ có trên xe cao cấp hoặc trong các bản kế hoạch.

MG4 mới dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 5/8 năm nay. Pin do QingTao Energy cung cấp chỉ sử dụng 5% chất điện phân lỏng, giúp cải thiện độ an toàn và ổn định. MG cho biết thêm rằng mẫu xe này đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, bao gồm cả bài kiểm tra đâm thủng 360 độ.

MG cũng tuyên bố rằng ở nhiệt độ lạnh -7 độ C, pin vẫn duy trì phạm vi hoạt động nhiều hơn 13,8% so với pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) truyền thống. Đây là một lợi thế đáng kể cho người lái xe ở vùng khí hậu lạnh hơn, nơi hiệu suất và phạm vi hoạt động của pin thường giảm.

Pin bán rắn tăng phạm vi hoạt động và độ an toàn

Công nghệ pin tiên tiến mà MG4 mới sử dụng kết hợp những ưu điểm của pin thể rắn và pin lỏng truyền thống bằng cách tích hợp chất điện phân bán rắn. Thiết kế này cải thiện đáng kể độ an toàn, mật độ năng lượng và độ bền.

So với pin lithium-ion thông thường, pin bán rắn giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ, đồng thời cung cấp phạm vi hoạt động dài hơn và thời gian sạc nhanh hơn. Pin trên MG4 ước tính có thể cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 580 km và có mật độ năng lượng 180 Wh/kg, nâng cao hiệu suất cho người lái xe hàng ngày.

Mẫu xe MG4. Ảnh: MG Motor

Xe được trang bị bộ pin 70 kWh , cung cấp năng lượng cho động cơ điện 120 kW lắp phía sau, mang đến hệ dẫn động cầu sau với một động cơ duy nhất. Hệ dẫn động cầu sau và công suất đầu ra cân bằng của MG4 có thể hấp dẫn những người lái đang tìm kiếm trải nghiệm hatchback điện thể thao và hấp dẫn hơn.

Cấu hình này có thể mang lại khả năng vận hành năng động và hiệu suất tốt hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, mẫu xe BYD Dolphin cơ bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước với động cơ 70 kW, trong khi các phiên bản cao cấp hơn có động cơ 150 kW mạnh mẽ hơn.

Nâng cấp công nghệ, giá cả cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh

MG4 bản nâng cấp lớn hơn so với mẫu xe trước và các đối thủ cạnh tranh. Xe dài khoảng 4,4 mét, rộng 1,8 mét, với chiều dài cơ sở 2,7 mét. Trong khi đó, BYD Dolphin nhỏ hơn, dài 4,3 mét và chiều dài cơ sở 2,7 mét.

Theo thông báo của Chen Cui tại sự kiện, MG4 dự kiến sẽ cạnh tranh quyết liệt với BYD Dolphin về mặt giá cả.

Hơn nữa, MG4 mới cũng sẽ giới thiệu hệ thống buồng lái MG×Oppo, được phát triển thông qua sự hợp tác với Oppo. Hệ thống tiên tiến này kết nối liền mạch các tính năng của điện thoại thông minh với giao diện của xe, cho phép người lái sử dụng lệnh thoại, điều hướng bằng cử chỉ và đồng bộ hóa các ứng dụng điện thoại để có trải nghiệm lái xe kết nối hơn.

Việc sản xuất mẫu xe MG4 mới đã chính thức bắt đầu tại nhà máy sản xuất hiện đại của công ty mẹ SAIC Motor tại Nam Kinh, Trung Quốc, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tập đoàn này chuẩn bị cho sự ra mắt rất được mong đợi của mẫu xe này vào tháng 8.