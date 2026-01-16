Ô tô điện tăng hơn 28 lần, Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển giao thông xanh

Chiều 14-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo.



Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, kể từ sau Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình các nghị định, dự thảo tạo cơ sở pháp lý triển khai đàm phán và thực hiện trao đổi tín chỉ carbon với các đối tác quốc tế.

Bộ Xây dựng thông tin việc chuyển đổi các phương tiện sang sử dụng điện đã có những thay đổi rõ rệt (từ 2022 đến nay, ô tô điện tăng hơn 28 lần (tổng số 270 ngàn xe), xe buýt điện tăng 4 lần (tổng số 1.187 xe)….

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định việc cùng các nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu là sứ mệnh quan trọng của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh phấn đấu đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động, là sứ mệnh chính trị của quốc gia; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.



Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì sớm thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao dịch tín chỉ carbon; hoàn thiện các quy định quản lý liên quan. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện thủ tục trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng trong tháng 1-2026.



Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình xanh hóa ngành giao thông; các bộ ngành, địa phương tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm điện khí hóa giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phát triển hệ thống sạc điện, năng lượng xanh cho phương tiện giao thông; sản xuất, cung ứng điện, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc điện/hydro cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển phương tiện, hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất các quy định về xử lý pin của phương tiện giao thông điện.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ trì phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện...