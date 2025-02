Ô tô điện màu xanh-bạc mới lạ vừa 'nhập đội' Xanh SM: Thuộc dịch vụ Cao cấp, khác gì xe thường?

Theo kế hoạch đã công bố từ trước, Xanh SM sẽ dừng dịch vụ gọi xe Xanh Luxury, tương đương với việc dừng sử dụng mẫu VF 8; toàn bộ số xe VF 8 này sẽ được chuyển cho FGF để kinh doanh cho thuê xe tự lái.

Cùng với việc dừng sử dụng VF 8, Xanh SM sẽ sử dụng một số mẫu xe khác cho dịch vụ của mình.

VinFast VF 8 sẽ không còn phục vụ trong đội xe của Xanh SM.

Hiện tại, Xanh SM đã dần tái cơ cấu các mẫu xe ô tô trong đội xe của mình. Trước đây, khi khách hàng lựa chọn dịch vụ Xanh Car, mẫu VF 5 hoặc VF e34 sẽ là hai xe được chọn; tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Xanh SM đã tách VF 5 và VF e34 thành hai nhóm khác nhau.

Theo đó, dịch vụ Xanh Car sẽ chỉ còn mẫu VF 5; mẫu VF e34 nằm trong dịch vụ Xanh Premium (Cao cấp).

Mẫu VinFast VF e34 trong màu cũ của Xanh SM.

Nhằm tạo ra sự khác biệt giữa hai dịch vụ, các mẫu VF e34 đang được thay đổi ở ngoại thất. Cụ thể hơn, thay vì chỉ có màu Xanh Cyan như trước đây, các xe VF e34 trong dịch vụ Xanh Premium sẽ có thêm các chi tiết màu bạc ở ngoại thất; đồng thời, tài xế cũng sẽ có đồng phục với màu tương ứng.

Qua tìm hiểu, dịch vụ Xanh Premium đã xuất hiện trên ứng dụng gọi xe, đồng nghĩa các xe VF e34 màu xanh-bạc cũng đã được đưa vào hoạt động.

Một chiếc VinFast VF e34 màu xanh-bạc mới của Xanh SM.

Những chiếc VF e34 này được dán đề can màu bạc ở nửa dưới sườn xe và toàn bộ nóc xe. Xe được dán đề can thay vì sơn có lẽ để tuân thủ quy định về màu sơn của xe. Phần đầu và đuôi xe không có điểm khác biệt so với những chiếc VF e34 trong đội xe của Xanh SM trước đây.

Đề can màu bạc dán trên các xe VF e34 cơ bản giống nhau; một số xe có thể không được dán phần ăng ten đuôi cá mập, nhưng vẫn giữ kiểu phối màu bạc ở nóc và sườn xe.

Hiện nay, VinFast đã ngừng kinh doanh mẫu VF e34; mẫu xe này chỉ có thể được mua thông qua nền tảng Xanh SM Platform. Trong thời gian tới, VF e34 có thể sẽ được dừng bán hoàn toàn; người tiêu dùng có nhu cầu có thể chuyển sang mẫu VinFast Nerio Green.

Về cơ bản, Nerio Green vẫn là mẫu VF e34 nhưng có thể có một số thay đổi để phù hợp hơn với mục đích làm xe chạy dịch vụ.

VinFast VF e34 được lựa chọn cho dịch vụ cao cấp Xanh Premium có lẽ do định vị của mẫu xe này trên thị trường: VinFast VF e34 thuộc phân khúc xe gầm cao hạng C. Khác với VF 5 thuộc phân khúc xe gầm cao hạng A, VF e34 có không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn ở mọi mặt, đi kèm với đó là các ưu điểm như cách âm tốt hơn, không gian chứa đồ lớn hơn, quãng đường đi được mỗi lần sạc tốt hơn, và công suất cao hơn.

Phần màu bạc là đề can màu, không phải sơn.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ cho ra mắt thêm mẫu Minio Green và Limo Green. Hai mẫu xe này dự kiến cũng sẽ được đưa vào đội xe của Xanh SM với tên dịch vụ tương ứng là Economy và Premium.

Minio Green có kích thước nhỏ gọn và được định vị ở phân khúc giá thấp; xe sẽ phù hợp với nhóm khách hàng di chuyển một mình quãng ngắn. Trong khi đó, Limo Green là mẫu xe 7 chỗ, sẽ phù hợp với nhóm khách hàng đi nhiều người hoặc khách hàng cần nhiều không gian để chở hành lý.

Một số hình ảnh khác xe VinFast VF e34 màu xanh-bạc mới của Xanh SM:

Nguồn ảnh VinFast VF e34 màu xanh-bạc: HMD