Ô tô con mất lái đâm vào cột đèn khiến thanh niên 18 tuổi ngồi trên xe tải tử vong ngay tại chỗ

Gia Linh
Vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại Malaysia. Thanh niên 18 tuổi đã tử vong trong tình trạng thương tâm không ai ngờ, khiến người nhà ngã quỵ ngay khi nhìn thấy.

Có những vụ va chạm không ngờ nhưng lại dẫn đến hậu quả vô cùng nặng nề khiến cho người chứng kiến không khỏi hoảng hốt. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra tại trên đường Jalan Losong Feri gần làng Kampung Losong Panglima Perang, Terengganu, Malaysia vào khoảng 3 rưỡi chiều ngày thứ Ba, 19/5 vừa qua.

Theo thông tin do cảnh sát địa phương cung cấp, người thiệt mạng, được xác định là Wah Han Keong, 18 tuổi. Điều đáng nói là nạn nhân không hề gây ra lỗi lầm gì nhưng lại tử vong thương tâm do một tình huống khó dự đoán.

Chiếc ô tô mất lái đâm vào cây cột đèn, khiến người ngồi trong chiếc xe tải van tử vong.

Theo đó, anh Wah Han Keong và cha của mình đang ở trên một chiếc xe tải Nissan Vanette đi từ Taman Manir về phía Kuala Terengganu thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc Volkswagen Golf GTI do một người đàn ông 43 tuổi điều khiển ở làn đường bên kia được cho là đã mất lái, trượt bánh và đâm vào một cây cột đèn ở trên đường.

Hiện trường tang thương của vụ tai nạn.

Chiếc Volkswagen đâm vào cột đèn đường giữa đường, sau đó lao sang làn đường đối diện và va chạm với xe tải nhỏ. Vụ va chạm khiến cột đèn đổ xuống xe tải. Được biết, chiếc xe Volkswagen đang di chuyển từ Kuala Terengganu về hướng Bảo tàng Losong, trên xe có vợ của tài xế (31 tuổi) và ba đứa con của họ, lần lượt 1, 8 và 11 tuổi.

Theo báo Sin Chew Daily, cú va chạm làm chiếc cột đèn đổ xuống khiến nó đè lên chiếc xe tải, làm cho đầu nạn nhân 18 tuổi bị tách rời khỏi thân, dẫn đến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Bi kịch quá khủng khiếp khiến cho những người thân của nạn nhân đã ngã quỵ ngay tại hiện trường.

Cha của nạn nhân bị thương nhẹ ở tay, trong khi đứa trẻ 8 tuổi trên xe Volkswagen bị thương nhẹ ở chân. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, tài xế của chiếc xe gây tai nạn đang bị điều tra với tội danh gây chết người do lái xe bất cẩn hoặc nguy hiểm.

Gia Linh (Theo Mothership)

