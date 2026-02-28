Ô tô chèn ép làm xe máy chở trẻ em ngã ra đường, sát gầm xe tải: Công an vào cuộc

Toàn bộ diễn biến của vụ va chạm đã được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau ghi lại và hiện sự việc đang là tâm điểm theo dõi trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 21h15' tối ngày 27/2 tại chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), chiếc xe bán tải đang đi thẳng thì bất ngờ đánh lái, tạt đầu xe máy khiến 3 người ngồi trên xe này - trong đó có trẻ em, ngã nhào ra đường, ngay khi đó có một xe đang di chuyển bên làn trái lưu thông qua. Tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm, khiến người xem phải "thót tim".

Tờ Tuổi Trẻ thông tin, hôm nay (28/2), Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân về đoạn clip trên. Sau khi tiếp nhận, Cục Cảnh sát giao thông sẽ chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc.