Ô tô bị ngập nước: Khi nào được bồi thường và quy trình cần biết

Việc chủ xe mua bảo hiểm vật chất cho ô tô, trong đó có điều khoản chi trả thiệt hại do ngập nước là rất cần thiết

Điều kiện để được bồi thường khi xe bị ngập nước

Trong hệ thống các loại hình bảo hiểm ô tô hiện nay, bảo hiểm vật chất xe (thường gọi là bảo hiểm thân vỏ xe) là điều kiện tiên quyết để chủ xe được chi trả khi phương tiện bị hư hỏng do ngập nước. Đây là loại bảo hiểm tự nguyện, có phạm vi bảo vệ rộng, bao gồm thiệt hại do va chạm, cháy nổ, thiên tai, bão lũ hay ngập úng. Nói cách khác, chỉ những chủ xe có mua bảo hiểm vật chất mới được công ty bảo hiểm xem xét bồi thường nếu xe bị hư hỏng do mưa lũ.

Một trong những thiệt hại nghiêm trọng nhất khi xe đi qua vùng ngập là hiện tượng thủy kích. Khi nước tràn vào buồng đốt động cơ qua cửa hút gió, piston sẽ bị bó cứng, cong tay biên hoặc làm nứt vỡ lốc máy. Hậu quả là chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng – vượt xa mức dự phòng của nhiều người. Tuy nhiên, không phải hợp đồng bảo hiểm vật chất nào cũng tự động chi trả cho tình huống này. Thông thường, thiệt hại do thủy kích chỉ được bảo hiểm nếu chủ xe mua thêm quyền lợi bổ sung thủy kích, với mức phí trung bình khoảng 0,1% giá trị xe mỗi năm – một khoản chi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn khi rủi ro xảy ra.

Nếu hợp đồng có điều khoản thủy kích, mức bồi thường thường dao động từ 70% đến 100% chi phí sửa chữa, tùy theo thỏa thuận cụ thể giữa chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm. Ngược lại, nếu không có điều khoản này, công ty bảo hiểm có quyền từ chối chi trả cho phần thiệt hại động cơ, dù xe bị ngập nước.

Làm rõ về định nghĩa ngập nước và thủy kích, ông Nguyễn Khắc Xuân (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hỗ trợ Bảo hiểm InFair) cho biết ngập nước là xe bị ngập; còn thủy kích là hiện tượng nước tràn vào động cơ qua cửa hút gió gây hư hỏng động cơ.

“Ngập nước là một rủi ro cơ bản được bảo hiểm, không phải mua thêm điều khoản mở rộng nào. Do đó, khi xe bị ngập mà ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống điện thì sẽ được bồi thường bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm”- ông Xuân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông chia sẻ thêm không phải lý do bất khả kháng nào cũng được phía bảo hiểm chi trả, bởi các rủi ro này thường được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, chủ xe cần hiểu rõ phạm vi hợp đồng của mình để sẵn sàng những phương án đòi hỏi quyền lợi một cách đầy đủ, hợp lý.

Cũng theo ông Xuân, nếu xe không mua điều khoản thủy kích, mà công ty bảo hiểm lại loại trừ thiệt hại động cơ là không đúng; bởi ngập nước chứ không phải thủy kích nên chủ xe sẽ được bồi thường 100%. Nếu có mua điều khoản thủy kích mà đơn vị bảo hiểm đòi đền theo điều kiện thủy kích (thông thường là chỉ bồi thường 70%-80%) cũng không đúng.

“Còn hệ thống điện, một số công ty loại trừ thiệt hại hệ thống điện do xe hoạt động trong vùng ngập nước. Xe bị lũ nhấn chìm khi không hoạt động nên không bị loại trừ”- ông Xuân nói thêm.

Do đó, ông Xuân cho rằng các trường hợp trên sẽ được đơn vị bảo hiểm bồi thường 100% cho chủ xe. Còn nếu bị thủy kích thì chịu khấu trừ theo điều khoản thủy kích riêng phần động cơ.

Một trong những thiệt hại nghiêm trọng nhất khi xe đi qua vùng ngập là hiện tượng thủy kích (Ảnh minh họa)

Quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Khi xe bị ngập nước, việc hiểu và thực hiện đúng quy trình yêu cầu bồi thường là yếu tố quan trọng quyết định quyền lợi của chủ xe. Trước hết, người sử dụng cần thông báo ngay cho công ty bảo hiểm hoặc tổng đài cứu hộ theo số điện thoại ghi trong hợp đồng. Việc chậm trễ có thể khiến công ty bảo hiểm từ chối giải quyết vì không đủ căn cứ xác minh hiện trường.

Bước tiếp theo, chủ xe cần ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh hoặc video, thể hiện rõ vị trí xe, mức độ ngập và các hư hỏng có thể quan sát được. Đây là bằng chứng quan trọng giúp giám định viên đánh giá chính xác nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Tuyệt đối không tự ý khởi động lại xe khi vẫn còn ngập, bởi hành động này có thể khiến nước tràn vào động cơ, gây thủy kích và làm giảm mức bồi thường, thậm chí mất quyền được bồi thường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công ty bảo hiểm sẽ cử giám định viên đến hiện trường hoặc gara để đánh giá tổn thất. Chỉ khi có sự đồng ý của giám định viên, chủ xe mới được phép đưa xe đi sửa chữa. Hồ sơ yêu cầu bồi thường cần đầy đủ: giấy đăng ký xe, hợp đồng bảo hiểm, ảnh hiện trường, biên bản giám định và các tài liệu liên quan khác. Sau khi giám định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí sửa chữa trực tiếp với gara liên kết hoặc hoàn trả cho chủ xe theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Không phải mọi tình huống ngập nước đều được bồi thường toàn bộ. Các trường hợp phổ biến thường được chia thành ba nhóm. Trường hợp được bồi thường 100% là khi xe bị ngập trong lúc đang lưu thông hoặc đỗ, chủ xe báo ngay cho bảo hiểm, không tự ý nổ máy, và hợp đồng có đủ bảo hiểm vật chất cùng điều khoản thủy kích. Nếu tự ý khởi động xe khi còn ngập nước hoặc chậm thông báo cho bảo hiểm, mức bồi thường có thể giảm còn 70% – 80%. Còn không được bồi thường là khi chủ xe chỉ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, hoặc hợp đồng vật chất xe không có điều khoản thủy kích.

Trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới, khái niệm “chế tài bồi thường” – hay chính xác là giảm trừ bồi thường – được áp dụng khi bên mua bảo hiểm không thực hiện đúng nghĩa vụ. Các nghĩa vụ này bao gồm: giữ nguyên hiện trường, thông báo kịp thời cho doanh nghiệp bảo hiểm, và trong một số trường hợp, báo cơ quan công an để giải quyết tai nạn. Nếu chủ xe vi phạm, khiến việc giám định gặp khó khăn hoặc thiệt hại tăng thêm, công ty bảo hiểm có quyền giảm trừ số tiền bồi thường tương ứng. Khi có nhiều hành vi vi phạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ áp dụng mức giảm trừ cao nhất để đảm bảo công bằng và đúng quy tắc.

Việc xử lý nhanh, đúng quy trình, trung thực trong khai báo là chìa khóa giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi chính đáng (Ảnh minh họa)

Lời khuyên dành cho chủ xe khi xe bị ngập nước

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến mưa lớn, triều cường và ngập úng xảy ra thường xuyên hơn, việc chủ động phòng ngừa và hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm là hết sức cần thiết. Trước hết, chủ xe nên mua bảo hiểm vật chất xe kèm điều khoản thủy kích, đặc biệt đối với những người thường xuyên di chuyển trong khu vực dễ ngập. Đây là giải pháp an toàn và kinh tế, tránh thiệt hại hàng trăm triệu đồng khi sự cố xảy ra.

Thứ hai, khi phát hiện xe bị ngập, cần giữ bình tĩnh, không khởi động lại xe, ghi nhận hiện trường và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn xử lý. Nếu xe chưa được kéo ra khỏi khu vực ngập, nên chờ đội cứu hộ đến hỗ trợ thay vì tự di chuyển.

Thứ ba, hãy đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm trước khi ký, đặc biệt là các điều khoản loại trừ và quy định về mức khấu trừ. Mỗi công ty bảo hiểm có chính sách riêng, vì vậy việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình là yếu tố quan trọng giúp tránh tranh chấp về sau.

Cuối cùng, việc xử lý nhanh – đúng quy trình – trung thực trong khai báo là chìa khóa giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi chính đáng. Bởi trong mọi trường hợp, bảo hiểm chỉ thực sự phát huy giá trị khi người tham gia hiểu rõ cách sử dụng nó, chứ không chỉ trông đợi vào sự “giúp đỡ” khi sự cố đã xảy ra.

Trao đổi với Thời báo VTV, đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, trước tác động của mưa lũ công ty này đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh huy động đội ngũ nhân sự chuyên trách, chuẩn bị các kịch bản hỗ trợ khách hàng của mình trong vùng ảnh hưởng của bão lũ để có thể tiến hành ngay các bước đề phòng hạn chế thiệt hại và hỗ trợ thông tin kịp thời. Quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai được kích hoạt ngay, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30–40%, một số khâu giảm tới 80–90%.

Điểm nổi bật của quy trình bồi thường khẩn cấp gồm: Phê duyệt nhanh dự toán khắc phục tổn thất khi có đủ căn cứ, hồ sơ; quyết định kịp thời việc tiêu hủy hàng hóa hư hỏng để tránh ô nhiễm môi trường; tạm ứng bồi thường nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt các hạng mục hồ sơ.

Tính đến sáng 3/10, đơn vị bảo hiểm này đã tiếp nhận khoảng 130 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 5 tỷ đồng, hầu hết do xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc do bị các vật thể rơi vào.