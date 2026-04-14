Ô tô 36A-763.29 lấn làn, dùng biển số không đúng đăng ký bị phạt 51 triệu

ĐÌNH ANH |

Lực lượng CSGT Thanh Hoá xác minh và xử phạt chủ xe, tài xế lái ô tô nhãn hiệu Ford biển số 36A-763.29 sử dụng biển số sai đăng ký, lấn làn, chèn ép xe khác.

Liên quan vụ ô tô 36A-763.29 lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố , trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa thực hiện xử phạt với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.

Theo đó, cách đây ít ngày, nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải clip do camera hành trình ghi lại cho thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Ford màu trắng loại 7 chỗ gắn biển số 36A 76329 cố tình lấn làn, chèn ép xe cùng chiều khi chạy trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) gây bức xúc dư luận.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, sau khi nắm được thông tin, đơn vị vào cuộc điều tra, xác minh và xác định, chiếc xe vi phạm gắn biển số của chiếc xe khác.

Ô tô Ford màu trắng loại 7 chỗ thực tế mang biển số 36A-660.51 nhưng gắn biển số 36A-763.29

Sáng 14/4, lực lượng chức năng mời tài xế vi phạm đến làm việc là anh T.T.M (trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá). Chiếc xe Ford màu trắng do anh T.T.M điều khiển và thực hiện hành vi lấn làn, chèn ép xe khác trên đường thực tế mang biển số 36A-660.51 nhưng gắn biển số 36A-763.29.

Anh T.T.M cũng không phải chủ nhân của chiếc xe Ford màu trắng kể trên mà mượn lại của một người chị tên L.T.T (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá ).

Với hành vi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định, điều khiển xe có gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá xử phạt đối với chủ xe, người điều khiển phương tiện vi phạm tổng số tiền 51 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe của tài xế.

Qua sự việc này, các chủ xe, người điều khiển phương tiện cần nêu cao ý thức không được gắn biển số xe không đúng với đăng ký và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông ”, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo.

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
