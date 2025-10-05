Bà Park (ngoài 60 tuổi, Hàn Quốc) thường thấy hoang mang trong các đám cưới dành cho con cái của bạn bè. Nguyên nhân nằm ở trang phục của khách mời. Trong số bạn bè của cô dâu và chú rể, trang phục màu đen đã trở thành một “luật bất thành văn”.

“Ngày xưa, lễ cưới là dịp để ăn mặc rực rỡ và vui tươi. Nhưng có vẻ như quy tắc ngày nay đã thay đổi”, bà Park chia sẻ.

Thật vậy, theo tờ Chosun, trang phục cưới ở Hàn Quốc đã có sự thay đổi đáng kể. Ngày nay, màu đen chiếm ưu thế. Mặc những màu sắc rực rỡ có nguy cơ bị đánh giá, trong khi những bộ trang phục lòe loẹt hơn, như váy đính sequin hoặc có điểm nhấn bằng ren, càng bị nhiều người phản đối.

Lý do đằng sau xu hướng này là để giúp cô dâu luôn là tâm điểm. Đám cưới vốn là một trong những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời, được tổ chức để tôn vinh cặp đôi mới cưới như ngôi sao chính của bữa tiệc. Khách mời diện trang phục trầm màu tạo nên phông nền nhã nhặn, giúp chiếc váy trắng của cô dâu nổi bật hơn. Trong ảnh chụp tập thể, điều này cũng tạo ra hiệu ứng “bàn cờ” và cô dâu sẽ tỏa sáng ở vị trí trung tâm.

Quy luật ngầm này được thể hiện rõ ràng tại một đám cưới đình đám ở Seoul vào đầu tháng 11 năm 2024. Những người nổi tiếng hàng đầu như Jennie của BLACKPINK và các diễn viên Song Hye-kyo, Byun Woo-seok và Kim Go-eun... đều diện trang phục đen giản dị. Sự đồng nhất này không khỏi khiến người hâm mộ quốc tế bối rối.

Vì ở hầu hết các quốc gia khác, nếu chủ nhân của bữa tiệc không đưa ra yêu cầu về dresscode có màu tối, mọi người thường chọn trang phục dự đám cưới có màu sáng sủa, rực rỡ hơn. Dù đôi khi có tranh cãi về việc khách mời mặc đồ trắng hay diện váy quá lộng lẫy, nhưng không có quy định bất thành văn nào buộc khách phải chọn gam màu trung tính.

Kể cả các ngôi sao nổi tiếng cũng chỉ diện trang phục giản dị màu đen khi đi ăn cưới.

Jennifer, một người Mỹ dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc, đã chia sẻ sai lầm văn hóa của riêng mình. "Tôi đã mặc một chiếc váy xanh nhạt đến dự đám cưới của một đồng nghiệp người Hàn Quốc và nhận được những cái nhìn không tán thành”, cô nhớ lại.

Trong khi đó, một phụ nữ Hàn Quốc thừa nhận cũng cảm thấy xấu hổ không kém sau khi mặc đồ đen đến dự đám cưới của người Nhật, trong khi những vị khách đều diện những màu sắc tươi sáng.

Một bức ảnh nhóm chụp tại một đám cưới ở Mỹ, nơi bạn bè của cô dâu và chú rể diện trang phục lộng lẫy và váy áo thanh lịch.

Theo tờ Chosun, không lâu trước đây, khách dự đám cưới ở Hàn Quốc vẫn chuộng những bộ cánh sặc sỡ, đứng hàng đầu trong ảnh chụp nhóm để tăng thêm không khí hân hoan. Nhưng khi đám cưới ngày càng xa hoa, còn những cột mốc truyền thống như hẹn hò, kết hôn và sinh con ngày càng hiếm, các cặp đôi chịu áp lực lớn để biến lễ kết hôn của họ trở thành kỷ niệm khó quên. Những khách sạn sang trọng, hệ thống ánh sáng cầu kỳ và trang trí lộng lẫy đã trở thành tiêu chuẩn, khiến khách mời lo lắng về việc “lấn át” cô dâu.

Tại một đám cưới vào cuối năm ngoái, người thân của cô dâu đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên mạng vì mặc một bộ trang phục màu hồng, với những lời chỉ trích cho rằng cô "cố gắng phá hỏng đám cưới của chị em mình". Cô dâu thậm chí còn phải làm rõ rằng chính cô đã mua bộ trang phục đó và yêu cầu em gái mình mặc nó.

Khách mời không được hoan nghênh trong đám cưới ngày nay không phải là người vắng mặt hay tặng phong bì ít tiền – mà là người có nguy cơ thu hút sự chú ý hơn cô dâu. Dù tiêu chuẩn về cái đẹp là chủ quan, nhưng mặc đồ đen đã trở thành biện pháp an toàn để tránh bị cáo buộc có “ý đồ không trong sáng.”

Trên mạng, các cuộc tranh luận về trang phục ăn cưới vẫn tiếp diễn. Những vị khách diện váy áo rực rỡ hoặc đính phụ kiện lấp lánh thường bị chỉ trích nặng nề. Những bình luận như "Họ đang nghĩ gì vậy?" và "Họ nghĩ đây là đám cưới của họ sao?" rất phổ biến.

Tại một số đám cưới có quy định dresscode màu đen, mọi người mới thống nhất diện màu sắc này, nhưng vẫn sẽ sử dụng thêm phụ kiện.

Ngay cả những người nổi tiếng cũng không thoát khỏi sự soi mói. Những bức ảnh chụp các ngôi sao mặc váy màu tím hoặc vàng rực rỡ đến dự đám cưới trước đây đã xuất hiện trở lại với những lời chỉ trích gay gắt, thậm chí còn bị gọi là “khách mời tệ nhất lịch sử.”

Trên các diễn đàn, những bài viết có tiêu đề như “Bộ váy này có quá lố cho đám cưới không?” hay “Tôi mặc blazer màu be – có nên xin lỗi không?” trở thành chuyện thường ngày.

Ngay cả hanbok truyền thống của Hàn Quốc hầu như cũng đã biến mất khỏi các đám cưới, chỉ duy nhất mẹ của cô dâu và chú rể sử dụng. Từng là biểu tượng của sự trang trọng và vui tươi, hanbok giờ đây bị xem là quá cầu kỳ. Một cô dâu thậm chí từng cáo buộc chị dâu tương lai của mình “cố tình phá hỏng đám cưới” chỉ vì cô ấy mặc một bộ hanbok với áo trắng và váy đỏ, khiến cả gia đình nảy sinh tranh cãi.

Lee, một phụ nữ ở độ tuổi 30, than thở về sự đơn điệu của xu hướng này: “Tôi đã năn nỉ bạn bè ăn mặc đẹp để đến dự đám cưới của mình”, cô nói. “Nhưng cuối cùng, ai cũng mặc đồ đen. Tôi nghĩ họ sợ bị chỉ trích.”

(*Nguồn: Chosun)