Ở nhờ nhà con gái, con rể yêu cầu đóng 7 triệu tiền sinh hoạt, mẹ vợ lặng lẽ rút sổ đỏ: “Vậy tiền thuê nhà của các con thì sao?”

"Mẹ phải đóng 2.000 tệ (7,4 triệu đồng) tiền sinh hoạt. Đó là quy định của nhà chúng con".

Nghe con rể nói, bà Lý Tú Anh siết chặt tách trà trên tay...

Bi kịch bắt đầu từ một đêm mưa

Ở tuổi 58, bà Lý chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào cảnh phải đi ở nhờ. Ngôi nhà cũ của bà bất ngờ bị sập mái trong một đêm mưa lớn, nước tràn vào khiến toàn bộ tài sản tích góp bao năm bị hư hỏng nặng.

Trong lúc bế tắc, bà gọi cho con gái là Lý Mẫn xin sang ở tạm vài ngày. Ban đầu, con gái tỏ ra do dự, nhưng sau khi bàn với chồng là Trương Vĩ, cô vẫn đồng ý cho mẹ sang ở.

Căn hộ của vợ chồng con gái nằm trong khu chung cư cao cấp. Không gian sang trọng, nội thất đắt tiền khiến bà vừa mừng vừa chạnh lòng. Tuy nhiên, ngay từ khi bước vào nhà, bà đã cảm nhận được sự lạnh nhạt từ con rể.

Đêm đầu tiên, bà ngủ ngoài phòng khách. Trong lúc chập chờn, bà nghe rõ tiếng vợ chồng con gái cãi nhau. Con rể tỏ ra khó chịu, nói thẳng rằng không muốn mẹ vợ ở lại, thậm chí cho rằng bà có thể thuê khách sạn.

Tranh minh họa

Ba ngày ở nhờ và sự thật sáng tỏ

Những ngày sau đó, bà Lý cố gắng giữ ý. Bà dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, hạn chế gây phiền phức. Tuy vậy, thái độ của con rể ngày càng lạnh lùng.

Đến ngày thứ ba, khi con gái đi làm, Trương Vĩ thẳng thắn yêu cầu bà phải đóng 2.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng. Anh cho rằng căn hộ phải trả góp 8.000 tệ/tháng (gần 30 triệu đồng), chưa kể phí quản lý, điện nước và các chi phí sinh hoạt khác, nên việc mẹ vợ ở nhờ thì phải chia sẻ gánh nặng.

Số tiền này gần bằng phần lớn lương hưu của bà Lý. Bà sững sờ khi nghe con rể nói rằng bà không thể "ăn ở miễn phí".

Bị xúc phạm, bà Lý bất ngờ đứng dậy. Bà lấy từ túi ra sổ đỏ căn hộ. Chủ sở hữu căn nhà ghi rõ tên bà.

Hóa ra, căn hộ mà vợ chồng con gái đang sống được mua hoàn toàn bằng tiền đền bù giải tỏa do chồng bà để lại. Bà mua nhà để làm quà cưới cho con gái, dự định sau khi vợ chồng con ổn định sẽ sang tên, nhưng chưa từng nói sự thật vì sợ các con áp lực.

Nghe xong, Trương Vĩ chết lặng. Suốt hai năm qua, anh luôn tự hào khoe với bạn bè rằng mình vay tiền mua nhà, chứng minh năng lực kinh tế cá nhân. Giờ đây, mọi thứ hóa ra chỉ là ảo tưởng.

Tranh minh họa

Im lặng cũng là 1 dạng bất hiếu

Khi Lý Mẫn trở về nhà, biết chuyện, cô cũng vô cùng sốc. Cô chưa từng biết căn nhà do mẹ mua. Nhìn lại thái độ lạnh nhạt với mẹ trong thời gian qua, cô bật khóc xin lỗi.

Tuy nhiên, bà Lý cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện căn nhà thuộc về ai, mà là cách con cái đối xử với cha mẹ. Bà nói gia đình không nên dùng tiền bạc để đo đếm tình thân.

Trước khi rời đi, bà còn nhắc đến khoản "tiền thuê nhà" mà vợ chồng con gái đã ở suốt hai năm, tính theo giá thị trường lên tới hơn 140.000 tệ (hơn 500 triệu). Câu nói ấy khiến hai vợ chồng chết lặng.

Bà Lý rời khỏi căn hộ với tâm trạng nặng nề. Phía sau cánh cửa, vợ chồng con gái ngồi lặng trong phòng khách tối, nhận ra rằng họ không chỉ có nguy cơ mất nhà, mà còn đánh mất tình thân quý giá.

Và rồi, câu hỏi "Tiền thuê nhà của các con thì sao?" trở thành nỗi day dứt không dễ nguôi ngoai...