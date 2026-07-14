Ở biệt thự chục tỷ đi bán bò kho 55.000 đồng, chủ quán thật thà: "Nhà của ba mẹ nên đỡ tiền thuê mặt bằng, nhân viên"

Xe đẩy bán bò kho vốn là hình ảnh quá đỗi quen thuộc tại TP.HCM, thế nhưng, mang cả một chiếc xe đẩy bình dân đặt chễm chệ giữa sân một căn biệt thự trắng bạc tỷ thì lại là chuyện hiếm có khó tìm.

Chính sự đối lập thú vị này cùng hương vị bò kho pate độc lạ đã giúp quán ăn nhỏ nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút đông đảo thực khách ghé thăm.

Trải nghiệm "ngược đời": Ăn bò kho xe đẩy giữa sân biệt thự

Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để tìm thấy những hàng bò kho gia truyền bán xuyên qua ba bốn thế hệ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới sành ăn đang rỉ tai nhau về một địa chỉ vô cùng đặc biệt nằm trên đường Lê Duy Nhuận khu Bảy Hiền.

Đi ngang qua số 27, bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn một căn biệt thự trắng đồ sộ, bề thế. Nhưng điều gây bất ngờ nhất không phải là kiến trúc ngôi nhà, mà là một chiếc xe đẩy bán bò kho kiểu lề đường được đặt ngay ngắn ngay phía trong cổng. Không biển hiệu hào nhoáng hay trang trí cầu kỳ, chiếc xe đẩy giữ nguyên dáng dấp bình dân vốn có. Từ những ổ bánh mì nóng hổi, nồi nước dùng nghi ngút khói đến từng rổ rau thơm đều được sắp xếp gọn gàng, toát lên sự sạch sẽ và chỉn chu.

Bước qua cánh cổng sắt, thực khách sẽ được bố trí ngồi ăn ngay trong khoảng sân rộng rãi của căn biệt thự. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được bày trí khéo léo tạo nên sự ấm cúng, gần gũi. Trải nghiệm thưởng thức tô bò kho bình dân trong không gian sang trọng, rợp bóng mát của một cơ ngơi chục tỷ mang đến cảm giác đối lập đầy thú vị mà hiếm nơi nào có được.

Nhiều người lầm tưởng đây là chiêu trò để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, anh Tú đại diện quán lại có những chia sẻ cực kỳ thực tế và chân thành: "Quán mình mới mở được bốn tháng, và đây chính là nhà của ba mẹ mình. Lý do lớn nhất để mình dọn hàng ra sân bán là để tiết kiệm chi phí. Bây giờ tiền thuê mặt bằng bên ngoài rất đắt đỏ, bán ở nhà giúp mình đỡ được khoản đó và cũng không phải tốn nhiều tiền thuê nhân viên. Quán hiện tại chỉ có mình, mẹ và một bạn phụ việc. Rất may là lượng khách khá ổn định, bà con lối xóm xung quanh cũng ghé ủng hộ rất nhiều".

Lời bộc bạch thật thà của anh chủ không chỉ giải đáp được thắc mắc của nhiều người mà còn ghi điểm tuyệt đối bởi sự gần gũi, tính toán làm ăn rất biết liệu cơm gắp mắm.

Bí mật hương vị mang tên "3 Tê" và mức giá bình dân

Gây tò mò bởi không gian, nhưng thứ thực sự níu chân khách hàng quay lại lại nằm ở chất lượng món ăn. Ngay trước cổng biệt thự là một tấm biển nhỏ mang tên Bò kho 3 Tê. Anh Tú bật mí, cái tên này bắt nguồn từ sự kết hợp độc đáo giữa bò kho và pate.

Khác với công thức truyền thống, quán mạnh dạn ninh trực tiếp pate cùng với nước dùng. Sự phá cách này mang đến một tô bò kho có độ sánh quyện sệt sệt, vị béo bùi nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không bị ngấy. Sự kết hợp mang hơi hướng hiện đại này giúp tô bò kho giữ được cái hồn truyền thống nhưng lại sở hữu hương vị mới lạ, bùng nổ vị giác.

Nhiều người e ngại bước vào biệt thự ăn sáng sẽ phải trả mức giá “trên trời”. Thế nhưng, quán lại gây bất ngờ với bảng giá cực kỳ dễ chịu. Một phần bò kho thường với các lựa chọn nạm, sườn hoặc bò viên có giá 55.000 đồng. Nếu muốn ăn thỏa thích, thực khách có thể gọi tô đặc biệt hội tụ đủ ba loại topping với giá 70.000 đồng. Các món nước giải khát đi kèm cũng rất bình dân, trà đá chỉ 3.000 đồng, nước ngọt dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng.

Dù mới khai trương không lâu, Bò kho 3 Tê đã nhận về cơn mưa lời khen trên các diễn đàn ẩm thực. Một thực khách hào hứng chia sẻ: "Quán núp lùm trong biệt thự. Nhìn tô nhỏ vậy chứ ăn no ná thở luôn. Bò mềm, nước bò kho pate sệt sệt siêu dính. Cho thêm mấy miếng ớt xắt nữa là hết bài". Nhiều người khác cũng dành lời khen ngợi cho phần thịt hầm mềm tan, rất thân thiện với những người đang niềng răng. Khẩu phần đầy đặn, những tảng sườn to bự chảng cùng bánh mì đặc ruột đã thực sự chinh phục được cả những vị khách khó tính nhất.

Không cần đến bề dày lịch sử hàng chục năm, Bò kho 3 Tê vẫn biết cách tạo ra một làn gió mới. Bằng sự kết hợp giữa không gian sống sang trọng, chiếc xe đẩy lề đường bình dị, mức giá phải chăng và một công thức ẩm thực sáng tạo, quán đã chứng minh rằng: Đôi khi sự khác biệt đến từ những điều chân thật và giản đơn nhất.